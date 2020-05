Πολιτική

Κορονο-συνομιλία Μητσοτάκη - Κόντε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του της Ιταλίας…

Τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζουζέπε Κόντε είχε το απόγευμα της Τετάρτης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι δύο πρωθυπουργοί συζήτησαν τις εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας και ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στην Ιταλία η εξάπλωση του ιού βρίσκεται σε καθοδική τροχιά.

Ταυτόχρονα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την προσδοκία για σύντομη αποκατάσταση των συνδέσεων Ελλάδας-Ιταλίας, λαμβάνοντας υπόψη πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Επίσης συμφώνησαν ότι η πρόταση Μέρκελ- Μακρόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, κινείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που είχαν αναλάβει και οι ίδιοι με συνυπογραφή στο κείμενο για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής λύσης και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ΕΕ. Επεσήμαναν, δε, ότι η πρόταση αυτή πρέπει να αποτελεί την αφετηρία και για την πρόταση που θα καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.