Σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Καταλογίζουν στην Κυβέρνηση καθυστέρηση στην λήψη μέτρων, τα οποία χαρακτηρίζουν ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της κρίσης.

“Πυρ ομαδόν” κατά της Κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την εργασία, την οικονομία και τον τουρισμό.

ΣΥΡΙΖΑ: Το σχέδιο Μητσοτάκη είναι 20% μειώσεις μισθών και “ανοσία αγέλης”

Σκληρή κριτική για το «περιβόητο σχέδιο» που «εμφάνισε επιτέλους» ο Πρωθυπουργός «μετά από δύο μήνες ανυπαρξίας που στοίχισαν ακριβά στην ελληνική οικονομία», ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα «βασίζεται σε 20% μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα, εκ περιτροπής εργασίας ή αλλιώς απολύσεις για τους εργαζόμενους και “ανοσία αγέλης” για τις επιχειρήσεις με σκοπό την επιβίωση των ισχυρών και την καταστροφή των μικρομεσαίων».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ το σχέδιο αυτό «δεν κάνει τίποτε άλλο δηλαδή από το να ανακυκλώνει τις αποτυχημένες συνταγές της περιόδου 2010 – 2014 που οδήγησαν την κοινωνία στο χείλος της καταστροφής και την οικονομία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας».

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι ως προς τις επιχειρήσεις απουσιάζει η άμεση ενίσχυση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ύψος της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι «απολύτως ανεπαρκές», τα προγράμματα εγγυοδοσίας έτσι όπως εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση «αφήνουν εκτός την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων». Επιπλέον, αναφέρει ότι ανακοινώθηκε μείωση προκαταβολής φόρου χωρίς όμως να προσδιοριστεί πόσους και ποιους θα αφορά. Επ’ αυτού ο ΣΥΡΙΖΑ υπενθυμίζει ότι στο πρόγραμμά του είχε την μείωση της για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις στο 50% και για νομικά πρόσωπα στο 80% και ότι αυτή η μείωση θα ήταν νόμος του Κράτους από 1/1/2020 «αν ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε επιλέξει άλλο μίγμα πολιτικής». Ακόμη, αναφέρει ότι η μείωση του ΦΠΑ που εξήγγειλε, αν δεν υπάρξει τζίρος, δεν θα έχει κανένα νόημα και ότι δεν υπήρξε κάποιο συγκεκριμένο μέτρο για την επιδότηση της ζήτησης στον τουρισμό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι «επανέλαβε για μια ακόμη φορά τα ψέματα σχετικά με τις δήθεν καλές επιδόσεις της κυβέρνησής του ως προς την ανάπτυξη». Ωστόσο, τονίζει, «τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Κυβέρνηση παρέλαβε την οικονομία με ανάπτυξη 2,8% τον Ιούλιο του 2019 και “κατάφερε” να την προσγειώσει στο μόλις 1% στο τέλος της χρονιάς, πολύ πριν το ξέσπασμα της πανδημίας δηλαδή».

Έντονη κριτική ασκεί και ως προς τα μέτρα για τις εργασιακές σχέσεις, σχολιάζοντας ότι «δυστυχώς επιβεβαιώνονται τα χειρότερα σενάρια», καθώς «οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη επιχειρούν να επιβάλλουν την πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων προσφέροντας απλόχερα ένα καθεστώς ασυδοσίας στα χέρια των εργοδοτών». Συγκεκριμένα αναφέρει ότι: «Μονιμοποιεί την αναστολή συμβάσεων εργασίας, εξακολουθεί δηλαδή να επιδοτεί ουσιαστικά την ανεργία. Ωθεί τους εργαζόμενους είτε σε αποδοχή της εκ περιτροπής εργασίας ή σε απόλυση. Προχωρά ουσιαστικά σε μειώσεις μισθών 20% στον ιδιωτικό τομέα με πλήρη ευελιξία ως προς τις συμβάσεις και τα ωράρια».

Αντίστοιχα, όσον αφορά στον τουρισμό και την εστίαση, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως «τα ελάχιστα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό», προσθέτοντας ότι για τον πρωτογενή τομέα «δεν ακούστηκε ούτε λέξη».

Σχετικά με το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός μίλησε συνολικά για ενισχύσεις 24 δισ., ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει πως «τώρα που εγκατέλειψε την λογική των “λεφτόδεντρων”, καλό θα ήταν να ασχοληθεί με την αριθμητική που έχει ως βασική αρχή ότι δεν προσθέτουμε μήλα με πορτοκάλια».

Τέλος, σχολιάζει πως «πρέπει να συμφωνήσουμε με τον κ. Μητσοτάκη ότι με την πανδημία κατέρρευσαν στερεότυπα του παρελθόντος», για να προσθέσει ότι «ξέχασε όμως να προσθέσει ότι το πρώτο στερεότυπο που κατέρρευσε είναι οι ιδεοληψίες περί αυτορύθμισης της αγοράς και δαιμονοποίησης της κρατικής παρέμβασης». «Ιδεοληψίες», καταλήγει, «που από ό,τι φαίνεται εξακολουθούν να κυριαρχούν στην κυβέρνησή του με καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική οικονομία».

Κίνημα Αλλαγής: Μέτρα καθυστερημένα, ανεπαρκή και συντηρητικά

Το Κίνημα Αλλαγής σχολίασε τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση ως ανεπαρκή ανεπεξέργαστα και το χειρότερο, με στρεβλώσεις που προδίδουν τις βαθιά συντηρητικές λογικές της ΝΔ . Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου, «η Κυβέρνηση υπό την πίεση των προβλημάτων, εξαναγκάστηκε να ανακοινώσει με καθυστέρηση, μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, του τουρισμού και της εργασίας», ενώ επισημαίνεται ότι κινήθηκε με βάση το ενδιάμεσο πρόγραμμα που το Κίνημα Αλλαγής έχει δημοσιοποιήσει εδώ και μήνες για ζωντανή οικονομία - όρθια κοινωνία.

Το Κίνημα Αλλαγής αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα για τις επικρίσεις του όπως:

Η επιδότηση εργασίας συνοδεύεται από μείωση αποδοχών (για εργαζόμενο των 1000 ευρώ η μείωση είναι 200 ευρώ, 20% του μισθού), ενώ συνδέεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης.

Η μείωση της προκαταβολής φόρου παραπέμπεται για τον Ιούλιο, χωρίς να προσδιορίζεται το ποσοστό της μείωσης.

Οι όροι για τα εγγυημένα δάνεια προς τις επιχειρήσεις, επαφίενται στη γνωστή “καλή θέληση” των Τραπεζών.

Αντί της μείωσης του ΦΠΑ σημαντικά και συνολικά σε εστίαση και διαμονή, τον μειώνει μόνο στον καφέ και την πορτοκαλάδα.

Το επίδομα ανεργίας στους εποχιακούς εργαζόμενους του τουρισμού, στα ξενοδοχεία που δεν θα ανοίξουν, διατηρείται μόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο!

«Όσα για το συνολικό κόστος των δήθεν 24 δισ. ευρώ για όλη την περίοδο της πανδημίας, η Κυβέρνηση με μαγικό τρόπο αθροίζει παροχές, δάνεια, εγγυήσεις δανείων και αναβολές είσπραξης οφειλών. Οικονομικά για κοροϊδία αλλά όλοι καταλαβαίνουν», υποστηρίζει το Κίνημα Αλλαγής.

ΚΚΕ: Τα μέτρα δεν εξασφαλίζουν ούτε την στοιχειώδη επιβίωση των εργαζομένων

«Μέχρι τώρα η κυβέρνηση ζητούσε θυσίες απ’ το λαό για να μην καταρρεύσει το αποδυναμωμένο δημόσιο σύστημα Υγείας. Σήμερα ζητάει νέες θυσίες από εργαζόμενους κι αυτοαπασχολούμενους, με το πρόσχημα της “δίκαιης κατανομής των βαρών”, για να στηριχθεί η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων» επισημαίνει ανακοίνωση του ΚΚΕ «για το διάγγελμα Μητσοτάκη σχετικά με την επανεκκίνηση της οικονομίας».

«Το περιβόητο κυβερνητικό σχέδιο για τον τουρισμό αρχίζει και τελειώνει στη στήριξη των μεγάλων ομίλων του τουρισμού και των μεταφορών, θυσιάζοντας την υγεία και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό το στόχο έχουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, με ουσιαστική ακύρωση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ειδικά στις μεταφορές, με αδρές επιδοτήσεις στο κεφάλαιο που θα τις πληρώσει ο λαός και με κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων», αναφέρει το ΚΚΕ προσθέτοντας «την ίδια στιγμή τα μέτρα για τους εργαζόμενους δεν εξασφαλίζουν στοιχειώδη επιβίωση, ενώ για όσους καταφέρουν να βρουν δουλειά, προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία και εντατικοποίηση, που θα παραμείνουν και μετά την όποια ανάκαμψη. Το ίδιο ισχύει για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, οι οποίοι - πέρα απ’ τα νέα βάρη που γέννησε η κρίση - θα συνεχίσουν να πληρώνουν τους αντιλαϊκούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ».

«Το σχέδιο της κυβέρνησης φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη χρεοκοπία του μοντέλου της “εξωστρέφειας” που είχαν κάνει σημαία τους όλες οι κυβερνήσεις, αναγορεύοντας τον τουρισμό σε “ατμομηχανή” της οικονομίας, υπονομεύοντας παράλληλα τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας.

Το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία, ειδικά στον κλάδο του τουρισμού, που πανηγύριζαν για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, πρέπει να διασφαλίσουν ότι κανένας εργαζόμενος, άνεργος ή και αυτοαπασχολούμενος δε θα μείνει χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Να καταργηθούν εδώ και τώρα οι αντεργατικές ρυθμίσεις των ΠΝΠ. Απαλλαγή και κούρεμα χρεών για τα λαϊκά στρώματα» τονίζει η ανακοίνωση του ΚΚΕ καταλήγοντας:

«Οι εξελίξεις κάνουν ακόμη πιο αναγκαίο και ρεαλιστικό το δρόμο ριζικών αλλαγών στην οικονομία και την κοινωνική οργάνωση, που προβάλλει μέσα απ’ την πανδημία και τη χρεοκοπία του συστήματος. Πληρώσαμε πολλά, δε θα πληρώσουμε ξανά την καπιταλιστική κρίση».

Ελληνική Λύση: Πολλές υποσχέσεις με ημερομηνία λήξεως

«Όταν ζητάς από το λαό να πληρώνει φόρους, ενώ δεν έχει έσοδα, είναι σαν να λες σε κάποιον που είναι διασωληνωμένος, να σηκωθεί και να τρέξει! Πολλά λόγια, πολλά “θα”, πολλές υποσχέσεις με ημερομηνία λήξεως τις ερχόμενες εκλογές, δηλαδή τον Σεπτέμβριο!», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Όπως αναφέρει: «Όσο για την επίκληση των μέτρων των άλλων χωρών, εάν ρίξει μια ματιά ο ίδιος θα διαπιστώσει ότι η μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη! Το ίδιο ισχύει και την “γενναία” μείωση προκαταβολή φόρου, που με τη δειλία όμως που έδειξε στο να την ανακοινώσει, μας κάνει να τρέμουμε!

Για τον τουρισμό, όχι μόνο δεν είναι κίνητρα τα όσα (ελάχιστα) ανήγγειλε, αλλά φοβόμαστε ότι δεν θα ανοίξει κανένα ξενοδοχείο!

Απλά ο Πρωθυπουργός σήμερα αρκέστηκε στο να μεταφέρει τα δυσάρεστα μέτρα που έρχονται μετά το Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά τις εκλογές!

ΥΓ: Καλούμε την κυβέρνηση, επειδή δεν έχει σχέδιο, να εφαρμόσει το δικό μας! Το κάνει επιλεκτικά και κρυφά, ας το κάνει φανερά και καθολικά!»

ΜέΡΑ25: Αξίζει να παιχτεί σε ένα από τα θερινά σινεμά

«Η “επιστροφή στην ανάπτυξη” που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός αξίζει πραγματικά να παιχτεί σε ένα από τα θερινά σινεμά. (αυτά με το μειωμένο ΦΠΑ στο εισιτήριο που ήταν και το μόνο μέτρο για τον πολιτισμό που εξήγγειλε)», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΜέΡΑ 25, Μιχάλης Κριθαρίδης, σχολιάζοντας τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.

Κι αυτό, προσθέτει, «γιατί πρόκειται για μυθοπλασία φαντασίας, που στηρίζεται στα «500 δισ. της Μέρκελ και του Μακρόν», που δεν έχουν καν συμφωνηθεί, και έτσι εύκολα προστίθενται στα 24 δισ. μια κι ούτε αυτά υπήρξαν ποτέ.

Ίσως ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζει ο κ. Κριθαρίδης, «δεν ήθελε να μας κάνει σπόιλερ, κι έτσι απέφυγε να μας πει λέξη για την επόμενη παράσταση, όταν ανοίξουν τα χειμερινά: το 5ο sequel του Γκοτζίλα, που εδώ μεταφράστηκε ως “Μνημόνιο”…»