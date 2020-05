Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: Άνοδος του ημερήσιου αριθμού νεκρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παραμένει στην τέταρτη θέση των χωρών παγκοσμίως σε αριθμό θυμάτων…

Οι γαλλικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν, την Τετάρτη, 110 νέους θανάτους εξαιτίας του κορονοϊού το τελευταίο εικοσιτετράωρο, (άνοδος 0,4%) αυξάνοντας σε 28.132 το συνολικό αριθμό θυμάτων.

Η Γαλλία παραμένει στην τέταρτη θέση των χωρών παγκοσμίως σε αριθμό θυμάτων, μετά τις ΗΠΑ, την Βρετανία και την Ιταλία.

Χθες, οι αρχές αναθεώρησαν προς τα κάτω τον συνολικό αριθμό των νεκρών, μετά από προσαρμογή στοιχείων των περιφερειακών ιατρικών κέντρων σε γηροκομεία.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα αυξήθηκαν κατά 418 (143.845 το σύνολο). Αυτός ο ρυθμός αύξησης (0,3%) ευθυγραμμίζεται με το μέσο όρο ημερήσιας αύξησης μετά το τέλος του lockdown στις 11 Μαΐου.

Την προηγούμενη ο αριθμός κρουσμάτων αυξήθηκε μέσα σε 24 ώρες κατά 524.