Κορονοϊός - Ιταλία: μείωση του ρυθμού μετάδοσης

Βραδινές συγκεντρώσεις σε Βένετο και Σικελία και προειδοποιήσεις για επιβολή νέων μέτρων…

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 227.364. Οι νεκροί έφτασαν τους 32.330. Παράλληλα, 132.282 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Χθες το σύνολο κρουσμάτων ήταν 226.699 και είχαν χάσει τη ζωή τους 32.169 άνθρωποι ενώ 129.401 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχασαν τη ζωή τους 161 άνθρωποι και καταγράφηκαν 665 νέα κρούσματα. 2.881 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 676 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά, 9.624 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 52.452 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο εικοσιτετράωρο μειώθηκε κατά 148 κρούσματα. O αριθμός των νεκρών παρουσιάζει μικρή μεταβολή: έχασε τη ζωή του ένας επιπλέον άνθρωπος σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Οι δε ιαθέντες είναι 806 περισσότεροι από χθες.

Οι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας, για τεσσαρακοστή πέμπτη ημέρα, συνεχίζουν να μειώνονται. Παράλληλα, περιορίζεται και ο αριθμός ασθενών που βρίσκονται σε κατ΄οίκον περιορισμό.

Η Ιταλική Πολιτική Προστασία έκανε γνωστό ότι σε κάθε εκατό τεστ ανίχνευσης του ιού που διενεργήθηκαν το περασμένο εικοσιτετράωρο, μόνο ένας πολίτης διαγνώσθηκε θετικός στον ιό. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό από την αρχή των τεστ. Ο περιφερειάρχης του Βένετο, όμως, Λούκα Τζάια, και εκείνος της Σικελίας, Νέλο Μουσουμέτσι, αποφάσισαν να απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους των περιοχών τους -και ιδίως στους νέους- να σταματήσουν να συνωστίζονται, τα βράδια, σε ανοικτούς χώρους όπου υπάρχουν καταστήματα που πωλούν ποτά, διότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος οπισθοδρόμησης και επιβολής νέων περιοριστικών μέτρων