Πολιτική

Μητσοτάκης: Στήριξη επιχειρήσεων, θωράκιση της απασχόλησης και τόνωση του τουρισμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κυβερνητικό σχέδιο για την τόνωση της οικονομίας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Ενεργοποιώντας επιπλέον πακέτο δημοσιονομικών μέτρων ύψους 7 δισ. ευρώ και “ένεση” ρευστότητας 10 δισεκατομμυρίων, ο Πρωθυπουργός απλώνει “ομπρέλα προστασίας” σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που φτάνει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που ήδη τρέχουν.

«Όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας. Θα πρέπει, όμως, να επιδείξουμε την ίδια πειθαρχία, την ίδια προσαρμοστικότητα και την ίδια αλληλεγγύη, που προκάλεσαν τον παγκόσμιο θαυμασμό για την Ελλάδα. Αποστολή μου είναι να βλέπω τη μεγάλη εικόνα και να επιμερίζω με όσο πιο δίκαιο τρόπο το βάρος της κρίσης. Ναι, είμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Αλλά αποδείξαμε, ως λαός, ότι δεν φοβόμαστε τα δύσκολα. Κυρίως, δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τηλεοπτικό του μήνυμα.

Στο “γκισέ” του τουρισμού θα “εξαργυρωθεί” η διεθνής φήμη που απόκτησε η χώρα ως “υπόδειγμα υγειονομικής ασφάλειας”, αλλά και ανταγωνιστικές τιμές. Μιας και για τους επόμενους πέντε μήνες: μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ στα εισιτήρια, στα προϊόντα καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των θερινών σινεμά. Μειώνεται η προκαταβολή φόρου για τις επιχειρήσεις και ο μισθός ειδικός σκοπού θα δίνεται ως τον Ιούλιο.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, «Αυτός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης απ’ τη μία πλευρά επιτρέπει στις επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν να ανασάνουν, μειώνοντας το κόστος εργασίας και επιτρέποντάς τους ευελιξία στη διάταξη του προσωπικού τους. Απ’ την άλλη, θωρακίζει την απασχόληση, αποκλείοντας κάθε απόλυση εργαζόμενου που μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, και προστατεύει τις αποδοχές. Στο δίλημμα, συνεπώς, “επίδομα ανεργίας ή ενίσχυση εργασίας”, επιλέγω την ενίσχυση εργασίας».

Η τουριστική περίοδος ξεκινά στις 15 Ιουνίου, οπότε θα ανοίξουν τα εποχικά ξενοδοχεία. Και από 1η Ιουλίου, σταδιακά, θα ξεκινήσουν και οι απευθείας πτήσεις εξωτερικού προς τους τουριστικούς μας προορισμούς. Στους ταξιδιώτες προς την Ελλάδα θα γίνονται μόνο δειγματοληπτικά τεστ.

«Ας αντικρίσουμε, όμως, με θάρρος την πραγματικότητα: Τον Απρίλιο και τον Μάιο ο τουρισμός βρέθηκε στο ναδίρ. Ό,τι πετύχουμε, λοιπόν, φέτος θα είναι κέρδος», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, συμπληρώνοντας με έμφαση: «Και θα το ξαναπώ: Προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας. Και να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες του κλάδου να ετοιμάσουν την μεγάλη τους αντεπίθεση το 2021».

Σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες Μητσοτάκη άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καταλογίζοντας στην Κυβέρνηση