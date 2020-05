Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στα ανοιχτά της Πύλου

«Πολύ ισχυρή» χαρακτηρίζει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο τη δόνηση που καταγράφηκε στην περιοχή.

Σεισμική δόνηση που χαρακτηρίζει «πολύ ισχυρή», μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, κατέγραψε στις 02:43 το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 238 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Πύλου, ή 441 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Κατά την εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), την οποία μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 βαθμών και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, σε απόσταση 240 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Μεθώνης