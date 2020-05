Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το...

Πέμπτη 21 Μαΐου σήμερα και καθώς η Αφροδίτη διελαύνει προς τα πίσω τους Διδύμους θα επαναλάβει με ακρίβεια το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα, το οποίο είναι πρακτικά σε ισχύ από το Πάσχα.

ΚΡΙΟΣ: Καθώς η Αφροδίτη συναντάει τον Ποσειδώνα με όψη τετραγώνου επανέρχονται στο προσκήνιο κάποιες συζητήσεις στα επαγγελματικά που το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν την έκβαση που ήθελες. Ίσως αυτή τη φορά να σε χρειάζονται περισσότερο, όμως μη ρισκάρεις να πάρεις αποφάσεις αν δεν πάρεις πρώτα πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στο ενδεχόμενο που υπάρχει ή που προκύψει μια νέα γνωριμία στη ζωή σου αυτές τις μέρες προσπάθησε να μη δοθείς άνευ όρων. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι αυτή τη στιγμή.

ΤΑΥΡΟΣ: Με την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη, σε αυτή τη διαρκή επαφή με τον Ποσειδώνα καλείσαι να αναθεωρήσεις κάποια πράγματα σχετικά με την αξία που έχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή σου και αυτό μπορεί να πάρει οποιαδήποτε κατεύθυνση, είτε δηλαδή τους έχεις υπερεκτιμήσει, είτε τους έχεις υποτιμήσει. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντέχουν να σταθούν δίπλα σου, ακόμα κι αν μιλάμε για μια καλή στιγμή την οποία υπολόγιζες ότι μπορείς να μοιραστείς μαζί τους. Όπως λένε και οι ψυχολόγοι, προσδοκίες…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Αφροδίτη που από το ζώδιο σου παραμένει σε στενό κλοιό με τον Ποσειδώνα στους Ιχθύς σε φέρνει σε μια θέση που καλείσαι να ξανασκεφτείς τους ρόλους τους οποίους έχεις αναλάβει και το κατά πόσο ο τρόπος με τον οποίο έχει αποφασίσει να παίξεις καθέναν από αυτούς σε εκφράζει και το κάνεις συνειδητά. Ενδιαφέρεσαι πραγματικά για τον άλλον σε μία σχέση ή στο γάμο σου; Το δείχνουν οι πράξεις σου; Δίνεις στο παιδί σου το χρόνο που χρειάζεται ή απλά λειτουργείς στον αυτόματο ακολουθώντας το παράδειγμα των γονιών σου;

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πολλά τα μπρος-πίσω και η κυκλοθυμία σου αυτή την περίοδο που η Αφροδίτη βρίσκεται σε αυτό το ατελείωτο τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. Τί είναι αυτό που σε τρομάζει και το οποίο σε κάνει να κρατάς αμυντική στάση σε μια σχέση που υποτίθεται στόχο έχει να σε κάνει να νιώθεις εμπιστοσύνη; Και μην μπερδεύεσαι, ακόμα κι αν δεν είσαι αυτό που κρατάει τον άλλον σε απόσταση ή επιδιώκει να περνάει χρόνο μόνος τους, να ξέρεις ότι με τον τρόπο σου το προκαλείς.

ΛΕΩΝ: Με την Αφροδίτη να πηγαίνει μία μπρος και μία πίσω στους Διδύμους και να διατηρεί το τετράγωνο της με τον Ποσειδώνα το μέλλον φαντάζει από χλωμό μέχρι ομιχλώδες. Η αλήθεια να λέγεται, αυτή η περίοδος δεν ευνοεί μελλοντικά σχέδια και πολύ μακροπρόθεσμους στόχους. Καλύτερα λοιπόν να εστιάσεις στο σήμερα, άντε και στο “μέχρι την άλλη βδομάδα”. Αν έχεις βρει τρόπο να καλύψεις τις ανάγκες σου μέχρι τότε ή στο ενδεχόμενο που μιλάμε για τη σχέση σου, αν έχεις βρει κανάλι επικοινωνίας στο παρόν, μην σκαλίζεις περισσότερο τα πράγματα.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με την Αφροδίτη και τον Ποσειδώνα να κάνουν τον μεταβλητό σταυρό (στον οποίο ανήκεις) άνω-κάτω δεν ξέρεις αν μπορείς να πάρεις στα σοβαρά τα προβλήματα και τις απαιτήσεις οποιουδήποτε γύρω σου. Εσύ μπορεί να νιώθεις ότι δεν έχεις διάθεση να ξαναπατήσεις στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον ή να ασχοληθείς με τα θέματα στη σχέση σου και ο προϊστάμενος σου ασχολείται με το κατά πόσο έχεις ντυθεί ωραία ή με το αν έχεις προγραμματίσει το επόμενο ραντεβού σου στο κομμωτήριο. Εδώ ο κόσμος καίγεται, που λένε…

ΖΥΓΟΣ: Με την κυβερνήτη σου, την Αφροδίτη να κάνει αυτά τα μπρος-πίσω στους Διδύμους και να έχει διαρκώς πάνω απ’ το κεφάλι της τον Ποσειδώνα να την αποπροσανατολίζει, εργασιακά, καθημερινότητα, ρουτίνα και σχέδια με το μέλλον μπλέκονται πολύ. Να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο γυμναστήριο ή να περιμένεις να δεις αν θα πάρεις την πολυπόθητη μετάθεση; Ο προϊστάμενος σου (ή όποιος άλλος) έχει όντως τη διάθεση να σε προωθήσει ή απλώς σου πουλάει εκδούλευση για να σε έχει του χεριού του;

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κι όσο η Αφροδίτη βρίσκεται σε αυτό το διαρκές πάρε-δώσε με τον Ποσειδώνα η ερωτική σου ζωή φαντάζει πιο μπερδεμένη από ποτέ. Είναι λοιπόν πιθανό να τραβάς από τα μαλλιά μια κατάσταση για να μπορέσεις να ζήσεις το παραμυθάκι σου έτσι ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί. Θα έχεις ακούσει όμως το ρητό που λέει ότι “Αλήθειες μπορεί να υπάρχουν πολλές, όμως πραγματικότητα μόνο μία”. Ίσως λοιπόν να φοβάσαι να δεις την πραγματικότητα. Ίσως και να μην μπορείς. Ίσως…

ΤΟΞΟΤΗΣ: Με τον μεταβλητό σταυρό, του οποίου αναπόσπαστο κομμάτι είσαι κι εσύ, να χορεύει στο ρυθμό που του βαρούνε η Αφροδίτη και ο Ποσειδώνας που βρίσκονται σε κόντρα αρχίζεις να αποδομείς την εικόνα και την αξία αν θες κάποιων ανθρώπων στη ζωή σου, που παρόλα αυτά μπορεί να παραμένουν σημαντικοί. Ίσως λοιπόν καλείσαι αυτή την περίοδο να βάλεις σε νέες βάσεις τις σχέσεις σου με ανθρώπους της οικογένειας σου. Ναι, μπορούν να συνεχίζουν να είναι σημαντικοί, ακόμα κι αν αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο τους δείχνεις το ενδιαφέρον σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με την Αφροδίτη και τον Ποσειδώνα να συνεχίζουν αυτό το... όχι και πολύ τρυφερό τετ-α-τετ που έχουν χρειάζεται να κρατήσεις μικρό καλάθι σε νέες συμφωνίες ή και αγορές που μπορεί να κάνεις αυτές εδώ τις μέρες. Στην πραγματικότητα καλό θα είναι να τα αποφύγεις όλα αυτά, αφού για παράδειγμα ενδέχεται να ανανεώσεις το συμβόλαιο σου με τον πάροχο της τηλεφωνίας σου χωρίς να προσέξεις κάποιες κρυφές χρεώσεις που όχι απλώς θα σε δυσαρεστήσουν, αλλά θα υποχρεωθείς να τις υποστείς για καιρό.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αφροδίτη και Ποσειδώνας σου δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορείς να εμπιστευτείς τον άλλον που έχεις απέναντι σου ή ακόμα κι αν μπορείς να υποστηρίξεις στο χρόνο μια σχέση ή ένα νέο εγχείρημα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για δικές σου ανασφάλειες και για ένα κομμάτι της αυτοπεποίθησης σου το οποίο λειτουργεί σαν ιός που μπαίνει και προσβάλλει το κομμάτι εκείνο του εαυτού σου που σχετίζεται με τη δύναμη της θέλησης. Μήπως να έβρισκες έναν τρόπο να αναπτύξεις αντισώματα;

ΙΧΘΥΕΣ: Με τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου να μην αφήνει σε ησυχία την Αφροδίτη στον 4ο ηλιακό σου οίκο χρειάζεται να κρατήσεις αποστάσεις και να δεις κατά πόσο έχεις συνειδητή συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους της οικογένειας σου ή απλώς έχεις μια συγκεκριμένη μανιέρα που την επαναλαμβάνεις μηχανικά. Και για να μη σε αφήσω με απορίες, συνειδητή συμπεριφορά σημαίνει ότι κάθε στιγμή και κάθε συμβάν το αντιμετωπίζεις με τη μοναδικότητα που τους αρμόζει. Αδιανόητα δύσκολα πράγματα δηλαδή, αλλά τι να κάνουμε που το έχεις φτάσει στο άλλο άκρο;

Πηγή: astrologos.gr