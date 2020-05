Κόσμος

Το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού στα ξένα ΜΜΕ

Σε υψηλές θέσεις στα μεγαλύτερα δίκτυα ενημέρωσης του κόσμου φιγουράρει η έναρξη της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα.

Στην έναρξη της τουριστικής σεζόν στην Ελλάδα και στην επανέναρξη των απευθείας πτήσεων προς τους τουριστικούς ελληνικούς προορισμούς δίνουν έμφαση διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και ξένα μέσα ενημέρωσης μεταδίδοντας το τηλεοπτικό διάγγελμα του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφερόμενα παράλληλα στα μέτρα στήριξης της εργασίας, της οικονομίας και του τουρισμού που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Με τίτλο «Η Ελλάδα ανοίγει ξανά την τουριστική σεζόν στα μέσα Ιουνίου και τις διεθνείς πτήσεις την 1η Ιουλίου» το Γαλλικό Πρακτορείο τονίζει τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας τη φράση του Έλληνα πρωθυπουργού «Το όπλο μας είναι τα διαβατήριο ασφάλειας, αξιοπιστίας και υγείας που έχει κερδίσει η χώρα μας».

Το Reuters τονίζει τη μείωση τη ΦΠΑ στον καφέ, τα μη αλκοολούχα ποτά, και τα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς, ως μέρος της προσπάθειας για την ανάκαμψη της οικονομίας και του τουρισμού και σημειώνει την αναφορά του Έλληνα πρωθυπουργού για τα δειγματοληπτικά τεστ που θα γίνονται στους επισκέπτες και την τήρηση των ελληνικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

«Η Ελλάδα θα επιτρέψει απευθείας ξένες τουριστικές πτήσεις από τις 15 Ιουνίου», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του Bloomberg, που υπογραμμίζει παράλληλα τις καλές επιδόσεις της χώρας στην καταπολέμηση του νέου κορονοϊού.

Την έναρξη της τουριστικής περιόδου προβάλλουν και οι New York Times και των διεθνών απευθείας πτήσεων προς τουριστικούς προορισμούς, ενώ σημειώνουν τη φράση του Κυριάκου Μητσοτάκη πως η προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη βοήθεια προς τους επαγγελματίες του τουρισμού για την μεγάλη τους αντεπίθεση το 2021. Οι Times επίσης αναφέρουν τις δηλώσεις του υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη και για το σχέδιο ενισχυμένης ικανότητας διαχείρισης κρούσματος στην Ελλάδα.

Το BBC, τονίζοντας πως η πανδημία απειλεί να καταστρέψει την ελληνική τουριστική βιομηχανία, αναφέρεται και στην δήλωση του Έλληνα πρωθυπουργού «όπως κερδίσαμε τη μάχη της υγείας, θα νικήσουμε και στον πόλεμο της οικονομίας».