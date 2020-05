Κόσμος

Κορονοϊός: Αμείωτος ο ρυθμός των θανάτων στις ΗΠΑ

Χιλιάδες νεκροί και το τελευταίο 24ώρο στις ΗΠΑ, με τον αριθμό των νεκρών να παραμένει αμετάβλητος.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.561 επιπλέον θάνατοι εξαιτίας του νέου κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες, απολογισμός ουσιαστικά αμετάβλητος σε σύγκριση με την προηγουμένη, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 χθες Τετάρτη (τοπική ώρα 03:30 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Ο απολογισμός της πανδημίας ανήλθε σε πάνω από 93.400 νεκρούς στη χώρα, που θρηνεί μακράν τα περισσότερα θύματα της COVID-19 σε απόλυτο αριθμό, ενώ έχει επίσης καταγράψει περίπου 1,55 εκατ. κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2.

Η Αμερική θρηνεί το ένα στα τέσσερα θύματα της πανδημίας στον πλανήτη, ενώ ο παγκόσμιος απολογισμός ξεπέρασε τους 326.000 νεκρούς, κατά την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημες ανακοινώσεις.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης εντοπίζεται σχεδόν το ένα τρίτο των θανάτων στις ΗΠΑ, δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, τα οποία ενημερώνονται συνεχώς.

Ενώ ξεπερνούσαν συχνά το όριο των δύο χιλιάδων θανάτων την ημέρα ανάμεσα στις αρχές του Απριλίου και τις αρχές του Μαΐου, οι ΗΠΑ δεν το έχουν υπερβεί εδώ και δέκα ημέρες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα θύματα που καταμετρήθηκαν ήταν λιγότερα από χίλια ημερησίως τις δύο τελευταίες εβδομάδες.

Όμως, μολονότι τα νέα κρούσματα μόλυνσης που καταγράφονται σε ημερήσια βάση έχουν μειωθεί από τα μέσα Απριλίου, συνεχίζουν να διαγιγνώσκονται τουλάχιστον 20.000 καθημερινά (+23.600 από προχθές Τρίτη ως χθες Τετάρτη).

Κατά τον μέσο όρο εννέα επιδημιολογικών μοντέλων που συνάγουν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ αναμένεται να ανέρχεται σε περίπου 113.000 τη 13η Ιουνίου.

Περίπου 295.000 άνθρωποι έχουν αποθεραπευθεί στις ΗΠΑ, ενώ έχουν γίνει 12,6 εκατομμύρια τεστ, πάντα σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.