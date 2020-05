Life

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: θα ήθελα να κάνω εκπομπή μαγειρικής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πώς πέρασε στην καραντίνα, ενώ εξήγησε τους λόγους που δεν ενοχλείται από τα σχόλια που της γίνονται!