Κοινωνία

Τα πρώτα λόγια της γυναίκας που δέχθηκε επίθεση με οξύ (βίντεο)

Ο γιατρός που την παρέλαβε και είναι στην ομάδα περίθαλψής της μιλά στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας της, αλλά και για τις πρώτες στιγμές στο νοσοκομείο.

«Αιμοδυναμικά σταθερή» είναι η 34χρονη που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι το πρωί της Τετάρτης, σύμφωνα με τον Πάρι Μπουλέ, γιατρό που την παρακολουθεί στο Metropolitan όπου νοσηλεύεται, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Η κατάστασή της δυστυχώς είναι όπως την παραλάβαμε χθες», δήλωσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι, «το 20% του σώματός της έχει δεχθεί φρικτό χημικό έγκαυμα».

Ο γιατρός είπε ότι η άτυχη γυναίκα πέρασε φριχτούς πόνους και σημείωσε ότι, οι γιατροί παλεύουν να σώσουν το αριστερό της μάτι και το πτερύγιο του αριστερού αυτιού της.

Εξήγησε ότι σήμερα θα γίνουν χειρουργεία για να αντιμετωπιστούν τα οιδήματα και περιγράφοντας τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο, είπε ότι μπήκε μέσα περπατώντας και ουρλιάζοντας από τους απερίγραπτους πόνους.

«Δεν μπορούσε καν να αρθρώσει λέξη από τους πόνους», είπε ο γιατρός και η απάντηση που πήρε και πάλι μέσα σε ουρλιαχτά, όταν τη ρώτησε τι έγινε, ήταν «μια γυναίκα με μαύρα μου πέταξε…».

Όπως εξήγησε ο γιατρός, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της, αλλά ο αγώνας ξεκινά για αυτήν τη γυναίκα στη φάση της αποκατάστασης.

Άνθρωπος που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης και βοήθησε τη γυναίκα, μίλησε προηγουμένως στον ΑΝΤ1, περιγράφοντας ότι όλοι όσοι βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό φοβόντουσαν να πλησιάσουν την άτυχη γυναίκα.