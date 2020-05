Κόσμος

Κορονοϊός: μειωμένοι οι θάνατοι στη Γερμανία

Ακόμη 57 ασθενείς υπέκυψαν στην COVID-19 το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία, όπου παράλληλα εντοπίστηκαν 745 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.

Ο συνολικός απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στην ισχυρότερη οικονομική δύναμη της Ευρώπης ανήλθε έτσι σε 8.147 νεκρούς επί συνόλου 176.752 κρουσμάτων.

Οι αριθμοί αυτοί είναι μειωμένοι σε σχέση με αυτούς που καταγράφονταν μία ημέρα νωρίτερα (83 θάνατοι, 797 μολύνσεις), σύμφωνα με την ίδια πηγή.