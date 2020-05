Υγεία - Περιβάλλον

Δημόπουλος στον ΑΝΤ1: δεν μπορείς να έχεις τουρισμό και μέτρα καραντίνας

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" για τη μείωση μετάδοση του ιού λόγω της ζέστης, για τις παραλίες και τον Τουρισμό.