Κόσμος

Κορονοϊός: Επιδείνωση της κατάστασης στη Βραζιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού, με τη χώρα να βρίσκεται πλέον η τρίτη σε αριθμό κρουσμάτων παγκοσμίως.

Το υπουργείο Υγείας της Βραζιλίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι κατέγραψε 888 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 και σχεδόν 20.000 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 σε 24 ώρες, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί να φθάνει έτσι τους 291.579.

Ο επίσημος απολογισμός της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα των 210 εκατομμυρίων κατοίκων έφθασε πλέον τους 18.859 νεκρούς.

Η πορεία της πανδημίας χειροτερεύει και η χώρα της Λατινικής Αμερικής ενδέχεται σύντομα να βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε αριθμό κρουσμάτων, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τη Ρωσία.

Τη Δευτέρα, η Βραζιλία έγινε η χώρα με τον τρίτο υψηλότερο αριθμό μολύνσεων στον κόσμο. Την Τρίτη, κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό θανάτων μέχρι σήμερα — 1.179 — που ξεπέρασε για πρώτη φορά τους χίλιους.

Ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρο επικρίνεται από πολλούς για τον τρόπο που χειρίζεται την κρίση. Ο άλλοτε λοχαγός των αλεξιπτωτιστών καταφέρεται εναντίον των μέτρων περιορισμού και κοινωνικής απόστασης και τονίζει πως αυτό που προέχει είναι να προστατευθεί η βραζιλιάνικη οικονομία.

Τάσσεται επίσης υπέρ της γενίκευσης της χρήσης του ανθελονοσιακού φαρμάκου χλωροκίνη για την θεραπεία ασθενών με COVID-19, παρά το ότι δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του και παρά τις προειδοποιήσεις ειδικών ότι μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι από τις παρενέργειες.

Χθες το υπουργείο Υγείας εξέδωσε νέα οδηγία που προβλέπει ευρύτερη χρήση της χλωροκίνης σε ασθενείς σε ελαφριά κατάσταση.

Ο υπηρεσιακός υπουργός Υγείας στρατηγός Εντουάρντο Παζουέλο ενέκρινε το νέο πρωτόκολλο, οι ασφυκτικές πιέσεις του αρχηγού του κράτους για την έγκριση του οποίου εξώθησαν δύο υπουργούς Υγείας σε παραίτηση.

«Βρισκόμαστε σε πόλεμο», επιχειρηματολόγησε μέσω Twitter ο Μπολσονάρο, προσθέτοντας πως θα ήταν «χειρότερη από την ήττα» η «ντροπή» αν «δεν δώσουμε μάχη».