Κόνσολας στον ΑΝΤ1: είμαστε πανέτοιμοι υγειονομικά για να ξεκινήσει ο Τουρισμός (βίντεο)

Τι είπε στο “Καλημέρα Ελλάδα” ο υφυπουργός Τουρισμού για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού και την περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων σε ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Για την επανεκκίνηση του Τουρισμού εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Υφυπουργός Τουρισμού, Μάνος Κόσνολας.

“Είμαστε πανέτοιμοι υγειονομικά για να ξεκινήσει και πάλι ο Τουρισμός. Η χώρα ελπίζει” τόνισε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι η έναρξη αναμένεται στις 25 του Μάη ημέρα κατά την οποία ξεκινά η ελεύθερη μετακίνηση σε όλα τα νησιά.

Για το άνοιγμα των συνόρων τόνισε ότι θα γίνει “αν δούμε ότι η καμπύλη της πανδημίας έχει καταλαγιάσει”.

Επίσης, για το ενδεχόμενο κρουσμάτων σε τουριστικούς προορισμούς, ο κ. Κόνσολας τόνισε: “Ελπίζω να μην έχουμε συμπτώματα, αλλά αν υπάρχουν έχουμε σχέδιο στο υπουργείο”. Συγκεκριμένα σημείωσε ότι υπάρχει συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ για τα κρούσματα στους τουριστικούς προορισμούς.

Τέλος, για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, για το οποίο έχει αποφασιστεί αύξηση από τα 10 εκατ. στα30 εκατομμύρια ευρώ, είπε ότι θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια και σκοπός θα είναι να ταξιδέψουν οι Έλληνες σε όλη την επικράτεια.