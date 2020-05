Οικονομία

Ξενοδόχοι: Θετικά τα μέτρα για τον Τουρισμό

Η πρώτη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Θετικά κρίνει κατ' αρχήν o κλάδος των ξενοδοχείων τα μέτρα της κυβέρνησης για τον τουρισμό (π.χ. μείωση ΦΠΑ στο 13% στις μεταφορές - επισιτισμό, πρόσθετα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία για επιχειρήσεις, στήριξη της απασχόλησης), σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γρηγόρη Τάσιο, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος για να διευκρινιστούν θέματα όπως υγειονομικά πρωτόκολλα, κατάργηση φόρου διαμονής, μείωση ΦΠΑ στη διαμονή στο 6%.

«Το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να περιορίσουμε την ύφεση και να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα στον τουρισμό», όπως εξηγεί ο πρόεδρος της ΠΟΞ, ενώ αναφερόμενος στο θέμα των πτήσεων από 1/7, σημείωσε ότι «είναι μεγάλος ο προβληματισμός για το από ποιες τελικά χώρες θα υποδεχθούμε τουρίστες εφέτος».