Οικονομία

ΣΕΤΕ: στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα - επιδέχονται βελτιώσεις

"Ο τουρισμός καλείται και αυτή τη φορά να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανάκαμψη της Ελλάδας" τονίζει ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Δήλωση του Προέδρου ΣΕΤΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου, σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης του σχεδίου της κυβέρνησης για την οικονομία, την εργασία και τον τουρισμό:

Στην σωστή κατεύθυνση, για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, την προστασία της εργασίας και τη μείωση των δεδομένων και μεγάλων απωλειών για το 2020, κινούνται οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα μέτρα που ανακοίνωσαν οι αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕ, Γιάννη Ρέτσο.

Σύμφωνα με δήλωση του ιδίου, υπάρχουν ακόμα πεδία σημαντικών βελτιώσεων και πρωτοβουλιών, τόσο στα εργασιακά ζητήματα, όσο και στα ζητήματα της φορολογίας, που αφορούν την επέκταση της μείωσης του ΦΠΑ στα καταλύματα, στην υπηρεσία του τουριστικού πακέτου και στον θαλάσσιο τουρισμό.

"Στους αμέσως επόμενους μήνες, σίγουρα θα χρειαστούν και άλλες παρεμβάσεις, αλλά και ακαριαία αντιμετώπιση όλων των αστάθμητων παραγόντων που θα προκύπτουν. Ο ΣΕΤΕ, από την αρχή της κρίσης, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, διεκδικώντας με ρεαλισμό και αξιοπιστία την άμεση στήριξη του ελληνικού τουρισμού. Αυτό θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε και στο επόμενο διάστημα, με το ίδιο αίσθημα ευθύνης" τονίζει ο κ. Ρέτσος και προσθέτει:

"Ο τουρισμός, ιδίως μετά το ολικό άνοιγμα των συνόρων την 1η Ιουλίου 2020, καλείται και αυτή τη φορά να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για την ανάκαμψη της Ελλάδας. Να αποδείξει την αξία και τη δύναμή του για την οικονομία και την κοινωνία".