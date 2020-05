Πολιτική

Η τροπολογία για τα μέτρα στην εστίαση

Κατατέθηκε στη Βουλή η Κοινή Υπουργική Απόφαση. Αναλυτικά τι προβλέπει.

Κατατέθηκε στη Βουλή η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις αλλαγές στο χώρο της εστίασης. Στην τροπολογία περιλαμβάνονται και οι διατάξεις για την παραχώρηση επιπλέον χώρου για τραπεζοκαθίσματα από τους Δήμους.

Ολόκληρη η τροπολογία