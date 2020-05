Κόσμος

Καταστροφικός για την Ινδία ο υπερκυκλώνας (εικόνες)

Ο χειρότερος κυκλώνας των τελευταίων δέκα ετών πέρασε από την Ινδία και το Μπαγκλαντές. Νεκροί, καταστροφές και αποκαλυπτικές εικόνες.

Σωστικά συνεργία αναζητούν επιζώντες στην ανατολική Ινδία και το Μπανγκλαντές μία ημέρα αφού ο ισχυρότερος κυκλώνας που έχει πλήξει την περιοχή εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε παράκτια χωριά, γκρεμίζοντας σπίτια, ξεριζώνοντας πυλώνες του ηλεκτρικού και γέφυρες.

Το πλήρες εύρος της καταστροφής αλλά και των θυμάτων που προκάλεσε ο κυκλώνας Αμφάν θα γίνει σαφές μόλις αποκατασταθούν οι τηλεπικοινωνίες, επεσήμαναν αξιωματούχοι, αλλά τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία και οκτώ στο Μπανγκλαντές.

Οι περισσότεροι θάνατοι προκλήθηκαν από τα δέντρα που ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, που έφταναν και τα 185 χιλιόμετρα την ώρα, και τα κύματα που προκάλεσε η καταιγίδα τα οποία έφταναν σε ύψος περίπου 5 μέτρων και πλημμύρισαν τις παράκτιες περιοχές.

Η ένταση του Αμφάν, που είχε χαρακτηριστεί υπερκυκλώνας, έχει μειωθεί, και καθώς κινείται προς το εσωτερικό του Μπανγκλαντές υποβαθμίστηκε σε κυκλωνική καταιγίδα από την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία. Αργότερα αναμένεται να υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο σε τροπική ύφεση.

Οι αρχές τόσο στην Ινδία όσο και στο Μπανγκλαντές κατάφεραν να απομακρύνουν από τις εστίες τους περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους πριν φτάσει στην περιοχή ο Αμφάν. Όμως οι προσπάθειες εκκένωσης επικεντρώθηκαν στις περιοχές που βρίσκονταν στη διαδρομή του κυκλώνα, αφήνοντας κάποια χωριά ευάλωτα.

Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν αναποδογυρισμένες βάρκες στη θάλασσα, ανθρώπους να περπατούν στους δρόμους με το νερό να τους φτάνει ως τα γόνατα και λεωφορεία να έχουν συγκρουστεί το ένα με το άλλο. Το αεροδρόμιο της Καλκούτας, πρωτεύουσας της Δυτικής Βεγγάλης, είναι κάτω από το νερό.

Ο Πραντίπ Κούμαρ Ντάλουι, αξιωματούχος μιας περιοχής του κρατιδίου, δήλωσε ότι λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων έσπασαν σε πολλά σημεία τα αναχώματα ποταμού, προκαλώντας πλημμύρες σε περισσότερα από 6 χωριά όπου ζουν περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι.

“Πολλά σπίτια από λάσπη καταστράφηκαν από τους ανέμους ή από δέντρα που έπεσαν”, εξήγησε ο ίδιος. Τα καλώδια του ηλεκτρικού και του τηλεφώνου έχουν πέσει σε πολλές περιοχές, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς στην περιοχή.

Ο κυκλώνας έπληξε τις δύο χώρες την ώρα που προσπαθούν να ανασχέσουν την εξάπλωση της επιδημίας του κορονοϊού, γεγονός που έκανε κάποιους από τους ανθρώπους επιφυλακτικούς στις εκκλήσεις να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς φοβόντουσαν ότι θα μολυνθούν στα υπερπλήρη καταφύγια.