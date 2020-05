Τοπικά Νέα

Βίντεο: Καρέ – καρέ η διάρρηξη δευτερολέπτων

Ούτε μισό λεπτό δε χρειάστηκαν οι τρεις διαρρήκτες για να προκαλέσουν τόσο μεγάλη ζημιά.

Διάρρηξη σε καφετέρια στο κέντρο της Χαλκίδας έκαναν τρία άτομα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι δράστες, που φορούσαν κουκούλες και μάσκες, έδρασαν αστραπιαία.

Ο ένας έσπασε την τζαμαρία και ο άλλος τράβηξε τη μηχανή, ενώ ο τρίτος τον βοήθησε με τα καλώδια.

Αμέσως εξαφανίστηκαν τρέχοντας και αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα.

Η Ασφάλεια Χαλκίδας, -που έχει στην κατοχή της το συγκεκριμένο βίντεο-, διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη των τριών δραστών.

Πηγή: eviazoom.gr