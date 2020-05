Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: Η νοθεία στην ψηφοφορία δεν ξεπλένει τα μεγάλα σκάνδαλα

Νοθεία στην ψηφοφορία στην Βουλή καταγγέλλει ο πρώην αναπλ. υπουργός Δικαιοσύνης.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος για την χθεσινή απόφαση της Βουλής να επεκταθεί το διερευνητικό πεδίο της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης .

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφέρει: «η νοθεία στη ψηφοφορία με άκυρα και παράνομα ψηφοδέλτια, η παραβίαση της κάλπης και ο εξαναγκασμός βουλευτών να ψηφίσουν φανερά, δεν πρόκειται να ξεπλύνουν τα μεγάλα σκάνδαλα της Novartis και της φοροδιαφυγής της λίστας Λαγκάρντ».

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρώην αναπλ. Υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε πως «με αξιοπρέπεια θα πάω ως το τέλος», χαρακτηρίζοντας ως βέβαιο ότι η χθεσινή απόφαση για διεύρυνση του κατηγορητηρίου αποτελεί προπομπό για Ειδικό Δικαστήριο.