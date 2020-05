Αθλητικά

Ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν για τον Ρονάλντο

Eνδιαφέρον για την απόκτηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Παρί Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με την ιταλική ιστοσελίδα Calciomercato.

Όπως αναφέρεται η Γιουβέντους δέχεται να διαπραγματευτεί την παραχώρηση του 35χρονου Πορτογάλου επιθετικού με ένα ποσό περίπου 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ρονάλντο έχει συμβόλαιο με την Γιουβέντους έως το 2022 και έχει σημειώσει 53 γκολ σε 65 αγώνες.