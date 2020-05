Πολιτική

Αντίδραση στην τουρκική παρουσία στον Έβρο

Εκνευρισμός στην Τουρκία για τα έργα στον Έβρο. Κατασκήνωσαν Τούρκοι από την άλλη μεριά των συνόρων.

Τα έργα θωράκισης του Έβρου κι επέκτασης του φράχτη για την αποτροπή μελλοντικών προκλήσεων, ανάλογων με αυτών του περασμένου Μαρτίου, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην Τουρκία. Εδώ και 15 ημέρες βρίσκονται σε εξέλιξη έργα αποψίλωσης από την ελληνική πλευρά στην θέση Μελισσοκομείο, στις Φέρες.

Η Τουρκία έστειλε αρχικά 10 άτομα της στρατοχωροφυλακής και του Στρατού για να εποπτεύσουν τις διαδικασίες, από σκηνή που τοποθέτησαν σε τουρκικό εδάφους.

Το Armyvoice.gr δημοσίευσε μάλιστα και φωτογραφία από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας τους εκεί. Ο αριθμός τις τελευταίες ημέρες αυξήθηκε σε 40 και τις τελευταίες ώρες φέρονται να διαμαρτύρονται για καταπάτηση τουρκικού εδάφους, από τους Έλληνες ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι ανέβηκαν για λίγο σε ελληνικό ανάχωμα. Μάλιστα έχουν προχωρήσει και σε διαμαρτυρία στο ελληνικό προξενείο στην Αδριανούπολη.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει διάβημα προς την Τουρκία. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι πρόκειται για ζήτημα συντεταγμένων που αλλάζουν λόγω της ανομβρίας ή της υπερχείλισης του ποταμού στο σημείο.

Το πολεμικό ναυτικό βρίσκεται σε εγρήγορση εν όψει ανακοίνωσης της ημερομηνίας έναρξης της άσκησης Καταιγίδα. Στο Μυρτώο και Κρητικό Πέλαγος, οι κάνες του Στόλου «έσταξαν φωτιά», σε 48ωρη άσκηση ετοιμότητας.

Φρεγάτες, υποβρύχια και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας συνεργάστηκαν σε σενάρια προσβολής εχθρικών στόχων ενώ εκτελέστηκε ευρεία συνεργασία με αεροσκάφος ναυτικών επιχειρήσεων του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

Εν τω μεταξύ, με επικοινωνιακή καταιγίδα, το Πολεμικό Ναυτικό ψάχνει να προσλάβει 350 στελέχη και 50 ΟΥΚάδες για την Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών ενώ ο Στρατός Ξηράς αναζητά 600 άτομα για όλες τις μονάδες και άλλα 600 για τις ειδικές δυνάμεις. Πρόκειται για οπλίτες βραχείας ανακατάταξης περιόδου τριών ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά στο stratologia.gr μέχρι τις 15 Ιουνίου.