Κοινωνία

Αυτοί είναι οι διαρρήκτες που “ρήμαζαν” σπίτια στην Αττική (εικόνες)

Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τους. Πως δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Στην δημοσιότητα δόθηκαν, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες εννέα αλλοδαπών, κατηγορούμενων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά διαρρήξεις – κλοπές από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τριετίας, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές από οικίες, με διαρκή δράση και έχοντας διακριτούς ρόλους ως προς τον ηγεσία και συντονισμό, την άντληση πληροφοριών σχετικά με οικίες – στόχους, της φυσικής αυτουργίας στις διαρρήξεις – κλοπές και της επιτήρησης του χώρου (τσιλιαδόροι). Σημειώνεται ότι τις πληροφορίες συνήθως τις "αλίευαν" από τις οικιακές βοηθούς των οικιών.



Τα μέλη της οργάνωσης, μέχρι και τη σύλληψή τους, είχαν καθημερινή επαφή μεταξύ τους, προβαίνοντας παράλληλα στο σχεδιασμό και υλοποίηση των διαρρήξεων, καθώς και στη διανομή των κερδών.

Ως προς τη μεθοδολογία, αρχικά επέλεγαν τις περιοχές που θα δρούσαν, εντόπιζαν τις οικίες-στόχους και προχωρούσαν στην κατόπτευση τους, καθώς και στην παρακολούθηση των κινήσεων των ενοίκων. Στη συνέχεια, αφού αποκτούσαν πρόσβαση στην κεντρική είσοδο των πολυκατοικιών, περιεργάζονταν την κλειδαριά της πόρτας, βάζοντας σημάδια που διευκόλυναν τη μεταγενέστερη επιστροφή τους στις στοχοποιημένες οικίες.

Για να έχουν πλήρη κάλυψη, κατά τη διάρκεια της διάρρηξης, τα μέλη της οργάνωσης ακροβολίζονταν σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο που βρισκόταν η υποψήφια προς διάρρηξη οικία, για να ελέγχουν τις κινήσεις τυχαία διερχόμενων πολιτών ή την προσέγγιση στο σημείο αστυνομικών. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι δράστες που βρίσκονταν εντός της οικίας και ερευνούσαν τους χώρους, κοιτούσαν τις φωτογραφίες των ενοίκων και ενημέρωναν τους τσιλιαδόρους της ομάδας για τα χαρακτηριστικά των θυμάτων τους, προκειμένου να αναγνωριστούν από τους τσιλιαδόρους σε περίπτωση επιστροφής στην οικία τους.

Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα, τα διέθεταν σχεδόν αμέσως σε διάφορους κλεπταποδόχους ή ενεχυροδανειστές, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη, ενώ ενημερώνονταν καθημερινά για τις μεταβολές και τις τιμές του χρυσού προκειμένου να λαμβάνουν το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό όφελος. Σε μερικές περιπτώσεις μετέφεραν μέρος των αφαιρεθέντων αντικείμενων στη χώρα καταγωγής τους.

Τα μέλη της οργάνωσης κατείχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους τύπους των κλειδαριών που κυκλοφορούν στην αγορά. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του τρόπου δράσης ήταν η χρήση ειδικά κατασκευασμένου εργαλείου-κλειδιού, το οποίο δεν άφηνε κανένα ίχνος παραβίασης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., "η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην προστασία του κοινωνικού συνόλου και προς ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων και στη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.



Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-6476201 του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας."