Είχαν στήσει εργοστάσιο παραγωγής λαθραίου καπνού (εικόνες)

Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες λαθραίου καπνού, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε 1 εκατ. ευρώ!

Εργοστάσιο παραγωγής λαθραίου καπνού, στο οποίο ήταν εγκατεστημένες ολόκληρες «γραμμές» επεξεργασίας, συσκευασίας και τυποποίησης, εντόπισαν στην περιοχή του Λαυρίου Αττικής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν σχεδόν 22 τόνοι λαθραίου καπνού, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί υπολογίζονται, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε 1 εκατ. ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν πέντε άτομα, με καταγωγή από το Καζακστάν, εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας του «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα». Εκτός από τους παραπάνω συλληφθέντες, που είναι ηλικίας από 39 έως 68 ετών, στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη συνεργοί τους που αναζητούνται.

Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προκύπτει ότι η οργάνωση δρούσε από τον Μάιο του 2019, εισάγοντας ποσότητες ακατέργαστου καπνού από χώρες του εξωτερικού, κυρίως τη Βουλγαρία, τις οποίες μετέφεραν σε αποθήκες που βρίσκονταν σε δυσπρόσιτες περιοχές του Λαυρίου και της Κερατέας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού λειτουργούσαν «μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής λαθραίου καπνού, καθώς και τυποποίησής του σε συσκευασίες που έφεραν κατ' απομίμηση το σήμα και την επωνυμία διαφόρων εταιριών, με στόχο την περαιτέρω διακίνησή τους τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό».

Κατά την ίδια ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε δύο αποθήκες, που φυλάσσονταν όλο το 24ωρο μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, και κατασχέθηκαν -μεταξύ άλλων- 182 χαρτοκιβώτια επεξεργασμένου καπνού, συνολικού βάρους 21 τόνων και 840 κιλών, τέσσερα φορτηγά αυτοκίνητα, ένας κινητήρας πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δύο δεξαμενές πετρελαίου, απομιμητικές συσκευασίες τυποποίησης λαθραίου καπνού κ.ά.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης για τα περαιτέρω.