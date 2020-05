Οικονομία

Εξαγορά της Fleriana από την Power Health

Επιτυχώς ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις των δύο πλευρών, διευρύνοντας και ενισχύοντας την παρουσία της Power Health.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Την ενδυνάμωσή της στο συνεχώς αναπτυσσόμενο χώρο των προϊόντων οικιακής και προσωπικής χρήσης επιδιώκει η Power Health προχωρώντας σε μια ουσιαστική κίνηση με την εξαγορά της εταιρείας Provipax A.E (Fleriana), η οποία εδώ και χρόνια διατηρεί σημαντική εξειδίκευση σε αυτόν το χώρο.

Στο εξής η αμιγώς ελληνική εταιρεία Provipax A.E, που στόχος της είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων από φυσικές πρώτες ύλες, περνά στα χέρια της πρώτης εταιρείας φυσικών προϊόντων υγείας και διατροφής στην Ελλάδα.

Η Power Health αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες ελληνικές εταιρείες στο χώρο του φαρμακείου, η οποία συνεχίζει ολοένα να αναπτύσσεται και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη σταθερά ανοδική πορεία της στον επιχειρηματικό χώρο».