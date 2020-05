Κοινωνία

Μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα Μέγαρα. Επί τόπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

(φωτογραφία αρχείου)

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ντουράκο στα Μέγαρα Αττικής, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα ενώ από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις ένα αεροσκάφος.