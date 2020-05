Οικονομία

Αυτοψία στον σταθμό του μετρό “Αγία Βαρβάρα” έκανε ο Καραμανλής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα δοθεί σε λειτουργία μαζί με τους σταθμούς «Κορυδαλλός» και «Νίκαια». Τι δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Τον υπό κατασκευή σταθμό «Αγ. Βαρβάρα» στην επέκταση της Γραμμής 3 του Μετρό, «Aγία Μαρίνα – Δημοτικό Θέατρο», ο οποίος θα δοθεί σε λειτουργία αρχές Ιουλίου, μαζί με τους σταθμούς «Κορυδαλλός» και «Νίκαια», επισκέφθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, μαζί με τον Υφυπουργό, κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη.

«Πριν από λίγους μήνες, είχα δεσμευτεί ότι στις αρχές του καλοκαιριού θα έχουμε έτοιμους τους τρεις πρώτους σταθμούς της επέκτασης του Μετρό προς Πειραιά: Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό και Νίκαια. Για να το καταφέρουμε αυτό, όλο αυτό το διάστημα εργαστήκαμε εντατικά», τόνισε σε δηλώσεις του μετά την ξενάγηση στο εργοτάξιο του σταθμού ο κ. Καραμανλής, σημειώνοντας ότι κατά την πανδημία του κορονοϊού οι εργασίες συνεχίστηκαν, με την αυστηρή βέβαια τήρηση όλων των μέτρων ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων, σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών.

«Σήμερα, λοιπόν, μπορώ να επαναλάβω ότι θα είμαστε συνεπείς με τη δέσμευσή μας. Πλέον ολοκληρώνουμε τις δοκιμές όλων των συστημάτων, ώστε οι τρεις σταθμοί να λειτουργήσουν στις αρχές του προσεχούς Ιουλίου», πρόσθεσε και τόνισε ότι: «Το τελευταίο εξάμηνο ξεπεράσαμε πολλά προβλήματα που χρόνιζαν και δώσαμε λύση σε σημαντικά ζητήματα που παρέμεναν άλυτα για καιρό».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι: «Δεν ολοκληρώνεται μόνο το κατασκευαστικό κομμάτι. Επιλύσαμε και το πρόβλημα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στους συγκεκριμένους σταθμούς και της διασύνδεσής του με το κεντρικό σύστημα».

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι παρέλαβε άλυτο το συγκεκριμένο πρόβλημα και ως εκ τούτου ήταν ορατός ο κίνδυνος να ολοκληρωνόταν η κατασκευή των σταθμών, αλλά να μην μπορούν να λειτουργήσουν επειδή δεν θα μπορούσε ο κόσμος να επικυρώσει το εισιτήριό του. «Τέτοιες παράλογες καταστάσεις είχαμε να αντιμετωπίσουμε…», σχολίασε και πρόσθεσε:

«Ωστόσο, με τις κατάλληλες οδηγίες και ενέργειες και παρά τις αντιξοότητες της πανδημίας, καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να το λύσουμε και αυτό.

Και σε λιγότερο από δύο μήνες από σήμερα, οι εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας της Αγίας Βαρβάρας, του Κορυδαλλού και της Νίκαιας θα μπορούν να απολαμβάνουν το Μετρό με άνεση και ασφάλεια».

Ο κ. Καραμανλής κατέληξε τονίζοντας: «Βέβαια η εντατική δουλειά θα συνεχιστεί. Επόμενος στόχος να είμαστε συνεπείς και με το δεύτερο σκέλος της δέσμευσής μας, οι άλλοι τρεις σταθμοί τους οποίους παραλάβαμε με πολύ σοβαρές καθυστερήσεις, Μανιάτικα, Δημοτικό Θέατρο και Πειραιάς, να είναι έτοιμοι το 2022. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε μεθοδικά και σοβαρά, χωρίς μεγάλα λόγια».

Από την πλευρά του ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι: «Η δημιουργία νέων υποδομών είναι επιβεβλημένη για την αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες της πρωτεύουσας».

Σημείωσε πως: «Ο νέος σταθμός της Αγίας Βαρβάρας επεκτείνει το δίκτυο του Μετρό στη νευραλγική γραμμή που θα συνδέει την Αθήνα με τον Πειραιά» και υπογράμμισε ότι: «Με τη λειτουργία του νέου σταθμού, οι πολίτες της περιοχής θα δουν αμέσως βελτίωση όχι μόνο στις μετακινήσεις τους, αλλά και στην ποιότητα ζωής τους, καθώς έχει γίνει σημαντική δουλειά και στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου».