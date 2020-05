Κόσμος

Αυστραλία: Αυτοκίνητο έπεσε σε μουσουλμανικό μαγαζί (βίντεο)

Οι πρώτες ανακοινώσεις της Αστυνομίας για το περιστατικό και την κατάσταση των τραυματιών.

Αυτοκίνητο έπεσε σήμερα πάνω σε ένα κατάστημα πώλησης παραδοσιακής μουσουλμανικής ενδυμασίας στο δυτικό Σίδνεϊ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 11 άνθρωποι όπως και ο οδηγός, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το περιστατικό συνδέεται με την τρομοκρατία, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Το αυτοκίνητο μάρκας Σουμπαρού (Subaru Sport Utility Vehicle) έπεσε πάνω σε ένα όχημα που είχε σταματήσει στα φανάρια στο Μπάνσταουν γύρω στις 15:15 τοπική ώρα, προτού συνεχίσει τον δρόμο του και πέσει σε ένα κατάστημα εκεί κοντά, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η αστυνομία.

«Ο άνδρας οδηγός και 11 πεζοί έχουν τραυματιστεί. Λαμβάνουν αυτή την ώρα τις πρώτες βοήθειες στο σημείο - ωστόσο τα τραύματά τους δεν εκτιμάται ότι είναι απειλητικά για τη ζωή τους», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Αξιωματικοί της Αστυνομικής Διοίκησης της Περιοχής Μπάνκσταουν βρίσκονται στο σημείο και διεξάγουν έρευνες.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν υπάρχει «καμία ένδειξη (για τρομοκρατία)» στο στάδιο αυτό.