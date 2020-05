Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: “Κουβαρντιλίκι” σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων

Τη διαμαρτυρία της για τη συνεχιζόμενη μείωση των ενοικίων εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.

Την έντονη αντίδραση των ιδιοκτητών ακινήτων για την παράταση του καθεστώτος μειωμένων ενοικίων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα καταγράφει με ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων.



Οπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, γίνεται καθημερινά δέκτης εντονότατων διαμαρτυριών από αγανακτισμένους ιδιοκτήτες ακινήτων από όλη τη χώρα, που, αντί να καθιερωθεί επιδότηση ενοικίου εκεί που πράγματι χρειάζεται, βλέπουν να παρατείνεται το ίδιο "κουβαρνταλίκι" σε βάρος τους χωρίς ορατό τέλος και χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίβαρο υπέρ τους, και αυτοί να αντιμετωπίζονται ως αποδιοπομπαίοι -πολίτες Β΄ κατηγορίας από την κυβέρνηση ενός κόμματος που πάντοτε διακήρυττε ότι οι "νοικοκυραίοι" είναι η πραγματική "ραχοκοκαλιά" της κοινωνίας. Επ' αυτού επισημαίνει με λύπη της:



- Τη συνεχιζόμενη παράλειψη σε όλες τις ομιλίες του Πρωθυπουργού, οποιασδήποτε αναγνώρισης ή και έστω απλής αναφοράς στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί σε βάρος των ιδιοκτητών ακινήτων, από τις πολιτικές προστασίας όλων σχεδόν των υπολοίπων επαγγελματικών και κοινωνικών ομάδων, προς τις οποίες η μείωση των ενοικίων προβάλλεται ως κυβερνητική παροχή. Η αδικαιολόγητη αυτή παράλειψη, που μοιραία δίνει τον τόνο της πλήρους διαδικαστικής και ουσιαστικής αδιαφορίας από όλη την κυβέρνηση για τις συνέπειες της μείωσης ενοικίων, δημιουργεί συνεχώς εντεινόμενο και ήδη εκρηκτικό αίσθημα αποξένωσης και κραυγαλέας κοινωνικής αδικίας σε βάρος τους, που οι αρμόδιοι δεν μπορεί να συνεχίσουν να αγνοούν...



-Την συνεχιζόμενη έλλειψη οποιασδήποτε σαφούς δέσμευσης τόσο για τον τερματισμό αυτής της αφαίμαξης, όσο και για ουσιαστική φορολογική ελάφρυνση των εκμισθωτών από τη συνεχιζόμενη αναγκαστική μείωση μισθωμάτων, που μας προδιαθέτει για "μεσοσταθμικές" αλχημείες καθαρά επικοινωνιακού τύπου και χωρίς αποκατάσταση τουλάχιστον του 50% της ζημιάς του κάθε ιδιοκτήτη...



-Την έλλειψη οποιουδήποτε φορολογικού κινήτρου για όσους ιδιοκτήτες ακινήτων θελήσουν "οικειοθελώς" να συνεχίσουν τη μείωση αυτή για τους επόμενους μήνες του έτους, ώστε να βοηθήσουν τους ενοικιαστές τους.



-Την έλλειψη πρακτικού τρόπου αντιμετώπισης της άρνησης μερίδας ενοικιαστών να καταβάλουν το 60% του μισθώματος, που θα έπρεπε να είναι εξ αρχής προϋπόθεση για τη μείωση, ενόσω παρεμποδίζεται η προσφυγή στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με την τελευταία απόφαση λειτουργίας των δικαστηρίων.



-Την συνεχιζόμενη έλλειψη πλατφόρμας δήλωσης της μείωσης ενοικίου από τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες-επιστήμονες, οι οποίοι συνεχίζουν να επιβάλλουν αυθαίρετες μειώσεις μισθωμάτων στους εκμισθωτές τους χωρίς καμμιά τεκμηρίωση και χωρίς δυνατότητα των ιδιοκτητών να αποδείξουν τις μειώσεις αυτές, οπότε και θα χάσουν και κάθε σχετική "ελάφρυνση".



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΘΕΡΟΥΣ 2020



Η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει ένα σύντομο πίνακα των κατηγοριών επιχειρήσεων των οποίων θα συνεχιστεί η μείωση των μισθωμάτων, όπως και της πρώτης και φοιτητικής κατοικίας των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής, βάσει όσων ανακοινώθηκαν, και με επιφύλαξη λόγω της περιληπτικής διατύπωσής τους:



ΜΑΙΟΣ: Ολες οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που εδικαιούντο μείωση κατά το μήνα Απρίλιο 2020 (κλειστοί και πληττόμενοι). Ηδη κατατέθηκε προς συζήτηση σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.



ΙΟΥΝΙΟΣ: Ολες οι επιχειρήσεις που άνοιξαν εντός του Μαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, και οι επιχειρήσεις των κλάδων εστίασης, τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού.



ΙΟΥΛΙΟΣ & ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Οι επιχειρήσεις κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού.