Υγεία - Περιβάλλον

Γιατί ζουν περισσότερο όσοι πάνε στη δουλειά με ποδήλατο ή με τα πόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι διαπίστωσε μελέτη σε σχέση με όσους πάνε στη δουλειά με το αυτοκίνητό τους...

Οι άνθρωποι, οι οποίοι πηγαίνουν στη δουλειά τους με τα πόδια ή με ποδήλατο αντιμετωπίζουν μειωμένο κίνδυνο να αρρωστήσουν σοβαρά (π.χ. από καρκίνο) ή να πεθάνουν πρόωρα, σε σχέση με όσους οδηγούν με το αυτοκίνητό τους μέχρι την εργασία τους, σύμφωνα με μία νέα βρετανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Ρίτσαρντ Πάτερσον της Μονάδας Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, οι οποίοι μελέτησαν στοιχεία για περισσότερα από 300.000 άτομα σε βάθος 25ετίας και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «The Lancet Planetary Health», ανέφεραν ότι καθώς αίρονται τα περιοριστικά μέτρα (lockdown) λόγω πανδημίας είναι ευκαιρία για τους ανθρώπους να αποκτήσουν πιο υγιεινές συνήθειες, όσον αφορά τη μετάβαση από το σπίτι στη δουλειά.

Από τους συμμετέχοντες στη μελέτη, δύο στους τρεις (το 66%) πήγαιναν στη δουλειά με το αυτοκίνητό τους, το 19% με τα δημόσια μέσα μεταφοράς, το 12% με τα πόδια και το 3% με το ποδήλατο. Η μελέτη διαπίστωσε ότι, σε σχέση με όσους πάνε στη δουλειά με το αυτοκίνητό τους, αυτοί που προτιμούν το ποδήλατο έχουν 20% μικρότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, 24% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου (από έμφραγμα, εγκεφαλικό κ.ά.), 16% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο και 11% μικρότερο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου.

Το περπάτημα έως τη δουλειά σχετιζόταν με 7% μικρότερο κίνδυνο διάγνωσης καρκίνου σε σχέση με την οδήγηση. Αλλά και όσοι πάνε με το τρένο/μετρό στη δουλειά τους έχουν 10% μικρότερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου, 20% μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου και 12% μικρότερη πιθανότητα διάγνωσης καρκίνου. Αυτό, πιθανώς, οφείλεται στο ότι συνήθως περπατούν ή ποδηλατούν μέχρι να φθάσουν στους σταθμούς του τρένου/μετρό.