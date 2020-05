Οικονομία

Βρούτσης: H οροφή της απώλειας στο μισθό είναι 16%

Διευκρινίσεις για το πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" έδωσε ο Υπουργός Εργασίας, διαψεύδοντας τη μείωση του 20% στους μισθούς.

Διευκρινήσεις για την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στο Θέμα 104,6 .

“Θωρακίζουμε τριπλά τον εργαζόμενο” υποστήριξε ο κ. Βρούτσης, καθώς για τις επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μείωση του τζίρου κατά 20%, μπορούν να εφαρμόσουν μορφές ευέλικτης εργασίας, αλλά με τους νέους κανόνες που θέτει η πολιτεία. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μισθό προ πανδημίας 1.000 ευρώ, αν ο εργοδότης επιλέξει να τον απασχολεί στο 50% του ωραρίου του, θα λαμβάνει 500 ευρώ από τον εργοδότη και από την πολιτεία, η οποία επιδοτεί το 60% του νέου μισθού, άλλα 300 ευρώ. “Εμείς είμαστε σταθερά στην κάλυψη του 60%” τόνισε ο κ. Βρούτσης, προσθέτοντας ότι ο εργαζόμενος θα λαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο 100% του μισθού που λάμβανε προ πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτό, “το 20% που παραθέτει η αντιπολίτευση είναι η ακραία περίπτωση” σχολίασε ο κ. Βρούτσης και ξεκαθάρισε ότι “η οροφή της απώλειας (ς.ς. στους μισθούς) είναι 16% και απέχει πολύ από τους πηχιαίους τίτλους των εφημερίδων της αντιπολίτευσης”.

Η διάρκεια του προγράμματος αυτού προσδιορίζεται από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 31 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ όσες επιχειρήσεις θα παραμείνουν και το επόμενο διάστημα κλειστές λόγω κρατικής εντολής, διατηρούν το προστατευτικό καθεστώς τους, όπως και οι εργαζόμενοί τους, στους οποίους καταβάλλεται το επίδομα 539 ευρώ. Παράλληλα, το όφελος για τις επιχειρήσεις από την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ φτάνει το 33% αναφορικά με το μισθολογικό κόστος, ενώ “απαγορεύεται η απόλυση” υπενθύμισε ο κ. Βρούτσης.

Πρόνοια της πολιτείας αναμένεται να υπάρξει, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση και για το δώρο Πάσχα και άδεια ειδικού σκοπού, ενώ ανοιχτά προσώρας ζητήματα παραμένουν για το κυβερνητικό επιτελείο το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων.

Επιπλέον, “από τον Ιούνιο και μετά σταματάμε αν έχουμε αναστολές εισφορών σε επιχειρήσεις που λειτουργούν κανονικά. Δεν ισχύει πλέον για το μήνα Ιούνιο η δυνατότητα αναστολής ασφαλιστικών πληρωμών για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν” εξήγησε ο υπουργός Εργασίας, καθώς “το μέτρο αυτό κοστίζει πάρα πολύ”, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών μηνιαία ανέρχεται σε 1 δις 357 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, η “ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ κατέβασε τα μολύβια. Θα μπορούσαμε να έχουμε το πρόγραμμα Άτλας από το 2016” κατήγγειλε ο υπουργός Εργασίας, εξηγώντας ότι παρέλαβε το χαρτοφυλάκιο με τα εκκαθαριστικά των ασφαλιστικών εισφορών να μην έχουν παρουσιαστεί, ούτε να έχει πραγματοποιηθεί ο επανϋπολογισμός των συντάξεων. Αντίθετα, έχουμε “αυξήσει το ρυθμό κατανομής των συντάξεων κατά 40%¨υποστήριξε ο κ. Βρούτσης, ο οποίος προσδιόρισε σε 1.058.000 τις συντάξεις σε εκκρεμότητα που παρέλαβε.