Surf Lakes: Η μεγαλύτερη πισίνα στον κόσμο με... κύματα για σέρφινγκ (βίντεο)

Με χρήση τεχνολογίας «5 Waves», η πισίνα σχεδιάστηκε για να «γεννά» περισσότερα από 2.000 κύματα την ώρα.

Βρίσκεται στην Αυστραλία και είναι η μεγαλύτερη πισίνα με κύματα στον κόσμο. Με χρήση τεχνολογίας «5 Waves», η πισίνα σχεδιάστηκε για να «γεννά» περισσότερα από 2.000 κύματα την ώρα, κατάλληλα για όλα τα επίπεδα δεξιότητας στο σέρφινγκ. Μιμείται το φούσκωμα του ωκεανού, με τα κύματα να έρχονται ανά δυάδες ή εξάδες και να σκάνε πάνω σε ειδικά διαμορφωμένους υφάλους.

Η τεχνολογία «5 Waves» δημιουργεί ομόκεντρα κύματα τα οποία διακτινίζονται προς τα έξω από την κεντρική συσκευή κυμάτων. Σκάνε πάνω σε μια ποικιλία υφάλων και ακτογραμμών, με διαφορετικές ταχύτητες, σε διαφορετικά σχήματα και μεγέθη. Μέχρι και 10 διαφορετικά κύματα γεννώνται από κάθε έναν παλμό της κεντρικής συσκευής.

«Το πιο δύσκολο στο σέρφινγκ είναι η επανάληψη. Στα σπορ, μπορείς να έχεις επανάληψη, με επίμονη εξάσκηση σε ένα περιβάλλον που είναι σταθερό. Έως σήμερα, στο σέρφινγκ απλά δεν μπορούσες να το έχεις αυτό. Με (την τεχνολογία) "5 Waves" μπορείς να ανεβαίνεις τα επίπεδα και τις κατηγορίες κυμάτων προς καταστάσεις που συνιστούν μεγαλύτερη πρόκληση. Μπορείς να εξασκείς και να επαναλαμβάνεις αυτό που επιθυμείς και ο βαθμός βελτίωσής σου θα είναι υψηλότερος» εξηγούν οι άνθρωποι πίσω από τη Surf Lakes.