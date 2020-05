Πολιτική

Πέτσας: Στηρίζουμε την εργασία - αντιμετωπίζουμε την ανεργία

Στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη στήριξη του Τουρισμού και της οικονομίας αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Βρισκόμαστε σήμερα σε μια ευχάριστη θέση: έχουμε ξεπεράσει την πρώτη φάση της πανδημίας του κορονοϊού με επιτυχία χάρη στις προσπάθειες όλων των Ελλήνων», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Τόνισε ότι «δείξαμε όλοι μαζί ατομική ευθύνη και συλλογική ωριμότητα και ακούσαμε και ακούμε τις οδηγίες των ειδικών» και ευχαρίστησε τους πολίτες γι αυτό.

Με αναφορά στα λόγια του πρωθυπουργού επεσήμανε ότι σήμερα είμαστε σε θέση «να περπατήσουμε στη γέφυρα που μας περνάει από την άμυνα στην υγεία στην επίθεση προς την πρόοδο». Πρόσθεσε ότι «πολύτιμα όπλα μας θα είναι η εμπιστοσύνη που οικοδομήθηκε ανάμεσα σε πολίτες και Πολιτεία αλλά και ο βηματισμός της κοινωνίας με οδηγό ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο» και έκανε αναφορά στο σχέδιο που παρουσίασε χθες η κυβέρνηση για στήριξη της εργασίας, μείωση των φόρων και τόνωση της επιχειρηματικότητας.

Διαλέγουμε το δρόμο της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας -«Στηρίζουμε την εργασία, προτιμούμε μισθό και όχι επίδομα ανεργίας»

«Είναι προφανές ότι η πανδημία του κορονοϊού διαμορφώνει ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Για δύο περίπου μήνες κλείσαμε την οικονομία και μείναμε σπίτι προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την κρίση της πανδημίας. Για να μείνουμε υγιείς γιατί προέχει πάνω απ’ όλα η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της δημόσιας υγείας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Θυσιάσαμε έτσι ένα μέρος της ευημερίας μας για να το πετύχουμε. Τώρα είναι σαφές σε όλους ότι βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι», είπε. «Θα ακολουθήσουμε το δρόμο που οδηγεί στα λουκέτα και στην ανεργία ή τον άλλο δρόμο που στηρίζει την εργασία; Εμείς διαλέγουμε το δρόμο που μας βγάζει με αλληλεγγύη, με υπευθυνότητα, με κοινωνική δικαιοσύνη και γρηγορότερα από την κρίση. Στηρίζουμε την εργασία. Προτιμούμε μισθό και όχι επίδομα ανεργίας, που άλλωστε είναι πολύ μικρότερο. Που αποξενώνει τον εργαζόμενο από τη δουλειά του. Που απαξιώνει τις δεξιότητές του. Που τον περιθωριοποιεί κοινωνικά. Εμείς συμπληρώνουμε όλα τα μέτρα που πήραμε στην πρώτη φάση της πανδημίας από την αποζημίωση ειδικού σκοπού μέχρι αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων με το ειδικό πρόγραμμα ‘Συνεργασία’».

«Επιπόλαια, ανεύθυνη και ψεύτικη» η κριτική της αντιπολίτευσης - Με το σχέδιο μας αντιμετωπίζουμε την ανεργία και την ανασφάλεια

Όπως διευκρίνισε ο κ. Πέτσας, το πρόγραμμα αυτό θα εκτείνεται μέχρι τον Σεπτέμβριο και «αν και εφόσον χρειαστεί θα μπορεί να επεκταθεί». Με τον τρόπο αυτό, όπως χαρακτηριστικά είπε, εξασφαλίζεται επίσης ότι «εκεί που θα υπήρχαν αναπόφευκτα λουκέτα, ιδίως στον Τουρισμό, στις μεταφορές, τον Πολιτισμό και στην εστίαση διατηρούνται οι θέσεις εργασίας χωρίς μεταβολή των εργασιακών σχέσεων. Διατηρούμε δηλαδή τον μισθό των εργαζομένων».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι «η κριτική ότι δήθεν με αυτήν την πολιτική μειώνονται οι μισθοί κατά 20%, όπως προβάλλει από χθες η αντιπολίτευση, είναι επιπόλαια, ανεύθυνη και ψεύτικη». Εξήγησε ότι «δεν υφίσταται σύγκριση με κάποιον αριθμό εκεί που θα έμπαινε λουκέτο αλλά μόνο με το μηδέν, με την ανεργία, την ανασφάλεια. Αυτά θα αντιμετωπίσουμε με το σχέδιό μας. Τα πραγματικά προβλήματα όχι τα φανταστικά», τόνισε. «Αυτά που απασχολούν τον κόσμο όχι αυτά που κατασκευάζει η αντιπολίτευση. Κι ο κόσμος της εργασίας το καταλαβαίνει καλά. Και όσο η οικονομική και η κοινωνική ζωή της χώρας επανέρχεται στη νέα κανονικότητα θα γίνεται αντιληπτό από όλους».

Για να αντέξει ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται και ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και χορήγηση ρευστότητας

Ο κ. Πέτσας ανέφερε επίσης πως «για να μπορέσει ο ιδιωτικός τομέας να αντέξει, δεν αρκεί μόνο η στήριξη της εργασίας. Χρειάζεται ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και χορήγηση ρευστότητας. Κάνουμε και τα δύο».

Όπως είπε συγκεκριμένα, η κυβέρνηση:

επεκτείνει τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

επεκτείνει το δικαίωμα αναστολής σύμβασης εργασίας

επεκτείνει την αποζημίωση ειδικού σκοπού

επεκτείνει την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών

συνεχίζει τη μείωση των ενοικίων στο σύνολο των πληττόμενων επιχειρήσεων

ολοκληρώνει την καταβολή του πρώτου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής για την οποία περισσότερες από 53.000 επιχειρήσεις κυρίως μικρές και μεσαίες οριστικοποίησαν την αίτησή τους

προχωρά τα εργαλεία της επιδότησης επιτοκίου, των εγγυοδοτικών μηχανισμών και της διαμόρφωσης ενός νέου θεσμικού πλαισίου για πιστώσεις σε μικρές επιχειρήσεις

για την περίοδο 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου 2020 μειώνεται ο ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, στον καφέ και στα μη αλκοολούχα ποτά από το 24 στο 13%, στα εισιτήρια των κινηματογράφων από το 24% στο 13%

εκπίπτουν οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που θα πραγματοποιηθούν από 1η Σεπτεμβρίου από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων προσαυξημένες κατά 100% έναντι 30% που είναι σήμερα

δημιουργείται εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο ανάπτυξης στοχευμένων πολιτικών υποστήριξης του δυναμικού αυτού οικοσυστήματος.

Με τα εργαλεία ρευστότητας χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια που μετουσιώνονται σε δουλειές και εισόδημα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε επίσης ότι:

δίνονται κίνητρα σε φυσικά πρόσωπα που εισφέρουν επενδυτικά κεφάλαια για νεοφυείς επιχειρήσεις με τη μορφή εκπτώσεων φόρου επί του ποσού που επενδύεται.

δρομολογείται πρόγραμμα στο οποίο το Κράτος θα επιδοτεί, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σημαντικό μέρος των μηνιαίων δόσεων όσων πλήττονται από τις συνέπειες του κορονοϊού, και έχουν δάνεια με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία.

Και πρόσθεσε: «Επίσης, στο μέτωπο της ρευστότητας, βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις, με τη συνεργασία των ευρωπαϊκών αρχών και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που φτάνει στο 1,88 δισ. ευρώ και με τη μόχλευση θα προσθέσουν έως το τέλος του χρόνου άλλα 5 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία. Συγκεκριμένα:

Από χθες οι επιχειρήσεις έχουν ξανά τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στο ταμείο ΤΕΠΙΧ ΙΙ για τα δάνεια που δίνει η Αναπτυξιακή Τράπεζα για κεφάλαιο κίνησης με μηδενικό επιτόκιο για τα πρώτα δύο χρόνια και μηδενικό επιτόκιο στο 40% του κεφαλαίου της συμμετοχής ΤΕΠΙΧ ΙΙ για την υπόλοιπη διάρκεια. Λόγω της μεγάλης συμμετοχής η μόχλευση από το 1,3 δισ. ευρώ αυξήθηκε στα 2 δισ. ευρώ.

Το αργότερο μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ξεκινά το εγγυοδοτικό ταμείο ύψους 2 δισ. ευρώ, το οποίο με τη συνολική μόχλευση ρευστότητας μέσω τραπεζικού συστήματος φτάνει τα 7 δισ. ευρώ, με εγγυημένο το 80% του δανείου για όλες τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, αρχίζουν και «τρέχουν» διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως:

Κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών για έργα σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και κρίσιμες υποδομές: με αναμενόμενη μόχλευση έως 3 δισ. ευρώ.

Συγχρηματοδότηση (δάνεια) μαζί με πιστωτικά ιδρύματα σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Συνεπενδυτικό κεφάλαιο για equity για προσέλκυση ξένων θεσμικών επενδυτών με στόχο τη χρηματοδότηση γρήγορα αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι, οι ευρωπαϊκές Αρχές έδωσαν έγκριση για πρόσθετη ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Αυξήθηκε έτσι το περιθώριο για φορολογικές απαλλαγές αλλά και για ρευστό χρήμα σε επιχειρήσεις που υλοποιούν αναπτυξιακά σχέδια περισσότερο από το 100%. Ο πρώτος κύκλος έληξε και θα εγκριθούν περίπου 2.000 αιτήσεις, δηλαδή σχεδόν όλες.

Δρομολογήθηκε ο νέος κύκλος για τη γενική επιχειρηματικότητα - ύψους 350 εκατ. ευρώ - και για την επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, εγκρίθηκαν 4 νέα έργα ΣΔΙΤ ύψους 365 εκατ., ενώ τον Ιούνιο δημοπρατούνται 8 έργα ύψους 1,5 δισ. ευρώ. Επίσης, έχουν εγκριθεί νέες στρατηγικές επενδύσεις ύψους 700 εκατ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου, καθώς και νέες στρατηγικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Μπαίνουν επίσης σε άμεσο προγραμματισμό 40 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 6 δισ. ευρώ.

Δημιουργείται μηχανισμός ωρίμανσης των έργων, όπως ακριβώς πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την παρακολούθηση της ωρίμανσης των μελετών και της υλοποίησης των έργων και της ταχύτερης απορρόφησης όλων των χρηματοδοτικών πόρων.

Όλα αυτά τα εργαλεία ρευστότητας, πάνω στο θεμέλιο της Εμπιστοσύνης, χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια που μετουσιώνονται σε δουλειές και εισόδημα φέρνοντας βιώσιμη ανάπτυξη στον τόπο.

Και ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικά αυτά τα εργαλεία, δημιουργούμε Παρατηρητήριο Ρευστότητας που θα παρακολουθεί την πορεία δανειοδότησης των επιχειρήσεων από τις τράπεζες».

Πέντε προτεραιότητες στο σχέδιο της κυβέρνησης για τον Τουρισμό

Για τον Τουρισμό, όπως τόνισε ο Στέλιος Πέτσας, «το σχέδιο της κυβέρνησης θέτει πέντε προτεραιότητες:

1. Την ασφάλεια των εργαζομένων.

2. Το σεβασμό στους επισκέπτες μας.

3. Την ενίσχυση των δομών υγείας στους τουριστικούς προορισμούς.

4. Τη στήριξη των επιχειρήσεων.

5. Την συνεργασία με την κοινωνία, τους εμπλεκόμενους φορείς και την παγκόσμια κοινότητα.

Το χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης καταγράφει τέσσερις σταθμούς:

- Τη Δευτέρα 25 Μαΐου ξεκινά το Yachting.

- Την Παρασκευή 1η Ιουνίου ανοίγουν τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας και οι χώροι κατασκήνωσης (camping).

- Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα καταλύματα και ξεκινά το Α' στάδιο απελευθέρωσης των ταξιδιών στην Ελλάδα για επισκέπτες από άλλες χώρες.

- Την 1η Ιουλίου θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση, για τις αφίξεις από το εξωτερικό και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας».

Ξεχωριστά αναφέρθηκε ο κ. Πέτσας, στα μέτρα για την προστασία της υγείας εργαζομένων και επισκεπτών: «Προχωρούμε στον υποχρεωτικό ορισμό συνεργαζόμενου γιατρού με κάθε κατάλυμα, ως το πρώτο σημείο αξιολόγησης. Αντιστοίχως, ορίζεται συντονιστής από το κατάλυμα για την διαχείριση περιπτώσεων κρουσμάτων. Για την περίπτωση που χρειαστεί επιχειρησιακή αντιμετώπιση κρουσμάτων, έχει προβλεφθεί η δημιουργία ειδικών «χώρων καραντίνας» ανά περιφέρεια/νησί. Τέλος, ο μηχανισμός θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος για διακομιδή ασθενούς σε δομή υγείας, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Ειδικά για τους μικρούς νησιωτικούς προορισμούς, το σχέδιο επανεκκίνησης του ελληνικού τουρισμού προβλέπει πρόσθετες παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι θα δοθεί η μέγιστη προσοχή στη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και τη μεταφορά των επισκεπτών».