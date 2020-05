Πολιτική

Γεννηματά: μέτρα καθυστερημένα, ανεπαρκή και συντηρητικά

Απογοήτευση εξέφρασε η Φώφη Γεννηματά για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι είναι «καθυστερημένα, ανεπαρκή και συντηρητικά». Μιλώντας στον ρ/σ Real FM, η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι έχει αναφερθεί για το πώς πρέπει να στηριχθεί ο τουρισμός και οι σημαντικότεροι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας για να κρατηθεί ζωντανή η παραγωγική βάση της χώρας. «Αν τώρα καταρρεύσουν, το κόστος της ανόρθωσης θα είναι πολύ δύσκολο, θα είναι πολύ βαρύ. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πιο εύκολο να μαζέψουμε ό,τι μπορούμε, να το σταθεροποιήσουμε τώρα, παρά να χτίζουμε μετά σε ερείπια. Να επισημάνω, πριν μπούμε σε λεπτομέρειες, ότι η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς, που είναι σημαντικός κλάδος για την ελληνική οικονομία», ανέφερε η κ. Γεννηματά.

Σχολιάζοντας ειδικότερα τα μέτρα για τη στήριξη στην εργασία, επισήμανε ότι το Κίνημα Αλλαγής έχει παρουσιάσει συγκεκριμένη και απολύτως κοστολογημένη πρόταση για την εργασία αναδεικνύοντας τις διαφορές από τις προτάσεις της κυβέρνησης. «Η επιδότηση εργασίας έτσι όπως την προτείνει η κυβέρνηση συνοδεύεται από μείωση αποδοχών για τους εργαζομένους κατά 20% και συνδέεται με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Αυτό είναι σε βάρος των εργαζομένων και έρχεται να καθιερώσει μέσα στην πανδημία τη μερική απασχόληση. Στην πραγματικότητα το κόστος της κρίσης μεταβιβάζεται στους εργαζόμενους με διπλό τρόπο», σημείωσε και προσέθεσε: «Το SURE είναι κοινοτικό πρόγραμμα, αλλά δεν παύει να είναι δάνειο. Που σημαίνει ότι επιβαρύνεται η χώρα από αυτό το δάνειο. Άρα στο τέλος της ημέρας επιβαρύνεται και ο εργαζόμενος. Δεν είναι δυνατόν να δίνει η κυβέρνηση κίνητρα για την μερική απασχόληση. Θα έπρεπε να διασφαλίσουμε, όπως λέει το πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής, όχι μόνο να μην υπάρξουν απολύσεις στις επιχειρήσεις που επιδοτούνται αλλά και να μην υπάρξουν δυσμενείς αλλαγές στους όρους των συμβάσεων των εργαζομένων».

Η κ. Γεννηματά υποστήριξε ότι δεν φτάνει η μείωση του ΦΠΑ και χρειάζονται πιο γενναία μέτρα για τον τουρισμό και την εστίαση, όπως μείωση για τη διαμονή στο 6% για να γίνουν ανταγωνιστικά τα προϊόντα. «Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το ύψος της ύφεσης εξαρτάται από το τι θα σώσουμε στον τουρισμό. Δεν επαρκούν οι εξαγγελίες τις κυβέρνησης, δεν δίνουν κίνητρα για να ανοίξουν περισσότερες επιχειρήσεις, να διασωθούν θέσεις εργασίας και να υπάρχουν έσοδα. Επίσης στην μείωση της προκαταβολής φόρου, πρέπει να είναι μηδενική η προκαταβολή φόρου για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, η κυβέρνηση δεν ξεκαθάρισε τη θέση της και παραπέμπεται για τον Ιούλιο η απόφασή. Δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο πρωθυπουργός και να μην ξέρουν ποιο θα είναι το πλαίσιο που θα λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί μόνο έτσι ένας επιχειρηματίας θα πάρει σοβαρές αποφάσεις για τη δουλειά του», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.

Για τη στάση της Ευρώπης η Φώφη Γεννηματά είπε πως καθυστερεί να πάρει αποφάσεις ,επικαλούμενη την Κριστίν Λαγκάρντ που είχε κάνει λόγο για "πολύ αργά και πολύ λίγα". «Είναι ένα βήμα το Ταμείο Ανασυγκρότησης, αλλά έχει γίνει ένα τεράστιος συμβιβασμός σε σχέση με το ποσό, υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Θα ήθελα να δω την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικεί πιο δυναμικά, να βγει μπροστά σε αυτή τη μάχη», τόνισε η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

Σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που δίνουν ορισμένα κράτη σε μεγάλες επιχειρήσεις που δοκιμάζονται, η Φώφη Γεννηματά πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσμοθετήσει ρήτρα που θα υποχρεώνει τις επιχειρήσεις που στηρίζονται να δείξουν κοινωνική ευθύνη και να μην μπορούν να προχωρούν σε δυσμενείς αλλαγές στις συμβάσεις των όρων εργασίας αλλά και την μη ενίσχυση επιχειρήσεων που έχουν έδρα στους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους. «Μεγάλες επιχειρήσεις που ενισχύονται, κατά παρέκκλιση της απαγόρευσης, με κρατικές ενισχύσεις από τις χώρες τους που έχουν δυνατότητα να διαθέσουν τεράστια ποσά για να τις στηρίξουν, να δεσμεύονται ότι δεν θα μπορούν να εξαγοράσουν, αντί πινακίου φακής μάλιστα, αντίστοιχες στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις άλλων χωρών, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του Νότου που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Να μην μπορεί π.χ. η Lufthansa να πάρει μια τεράστια κρατική ενίσχυση από τη Γερμανία και στη συνέχεια να έλθει να εξαγοράσει την Aegean στην Ελλάδα», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά και προσσέθεσε: «Να είναι, επίσης, ξεκάθαρο ότι σε μεγάλες επιχειρήσεις που δίνεται ενίσχυση από τα κράτη θα έπρεπε να γίνεται με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι το κράτος, δηλαδή ο λαός, θα πάρει πίσω τα χρήματα όταν η κατάσταση θα εξομαλυνθεί. Δεν ακούω τίποτα για τα θέματα αυτά από την κυβέρνηση, ούτε ο πρωθυπουργός τα αναδεικνύει στην Ευρώπη. Εγώ κάθε μέρα θα αναδεικνύω τι πρέπει να κάνει και δεν το κάνει» .

Προσδιορίζοντας τη στάση του Κινήματος Αλλαγής στη νέα κατάσταση μετά την πανδημία και τις συνέπειες στην οικονομία, τόνισε ότι μπορεί να έδειξε κατανόηση και να στήριξε τη χώρα και την κοινωνία να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές, όμως σήμερα πρέπει να παλέψουμε πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες, όχι να μείνουμε αμίλητοι θεατές.