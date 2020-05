Πολιτική

Συνεχίζουν τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά οι Τούρκοι

Ακόμα μία ημέρα προκλήσεων από αέρος από την Τουρκία.

Συνεχίζουν τις προκλήσεις από αέρος οι Τούρκοι, καθώς μετά τις χθεσινές παραβιάσεις, προχώρησαν σήμερα σε νέο μπαράζ υπερπτήσεων.

Συγκεκριμένα, ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση στις 13:59 πάνω από τους Ακρούς στα 24.000 πόδια, στις 14:04 και 14:07 πάνω από τους Λειψούς στα 17.000-18.000 πόδια και στα 15.000 πόδια αντίστοιχα, στις 14:10 πάνω από την Πάτμο στα 25.000 πόδια και στις 14:11 πάνω από τους Λειψούς στα 26.000 πόδια.

Στη συνέχεια το ζεύγος χωρίστηκε και πραγματοποίησε υπέρπτηση στις 14:12 και πάλι πάνω από τους Λειψούς και τους Αρκούς στα 25.000 πόδια.

Στις 14:15 το ίδιο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν των Λειψών στα 24.000 ποδια και στις 14:19 άνωθεν ντου Αγαθονησίου στα 6.000 πόδια.