Πρίγκιπας Χάρι: με ποιόν συνθέτη έχει σχέση “πατέρα - γιου”

Τι αποκαλύπτει η σύντροφος του καλλιτέχνη για τον στενό δεσμό που έχει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, Κάθριν ΜακΦι αποκάλυψε λεπτομέρειες για τους στενούς δεσμούς που διατηρεί ο σύζυγός της, συνθέτης και δισκογραφικός παραγωγός, Ντέιβιντ Φόστερ με τον Δούκα του Σάσεξ.

«Ο σύζυγός μου έχει μια πραγματικά, πολύ όμορφη σχέση με τον Χάρι» δήλωσε η Κάθριν ΜακΦι κατά τη διάρκεια του σόου Access Hollywood. «Είναι τόσο χαριτωμένοι. Είναι σαν πατέρας και γιος» είπε.

Αν και η φιλία μεταξύ των ΜακΦι και Φόστερ και των μελών της βασιλικής οικογένειας μπορεί να φαίνεται τυχαία, το ζευγάρι καλλιτεχνών έχει μια βαθύτερη σχέση με τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ.

Η ΜακΦι φοίτησε στο ίδιο γυμνάσιο με τη Μέγκαν Μάρκλ και οι δύο τους συμμετείχαν σε σχολικές παραγωγές.

Ο Ντέιβιντ Φόστερ βοήθησε τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι απαλλάχθηκαν οριστικά από τα βασιλικά τους καθήκοντα στις 31 Μαρτίου, να βρουν ένα απομονωμένο συγκρότημα κατοικιών στο νησί Βανκούβερ όταν μετεγκαταστάθηκαν στον Καναδά μετά την αποχώρησή τους από τη βασιλική οικογένεια.

Η Κάθριν ΜακΦι συνέχισε να επαινεί τη γενναιοδωρία του συζύγου της, όταν βοήθησε τον Δούκα και τη Δούκισσα του Σάσεξ να προσαρμοστούν στη Βόρεια Αμερική, λέγοντας ότι ο θρυλικός συνθέτης έχει μεγάλη καρδιά, όταν πρόκειται να βοηθήσει εκείνους, για τους οποίους νοιάζεται.

«Του αρέσει να βοηθάει τους ανθρώπους» είπε η ηθοποιός και τραγουδίστρια. «Η Μέγκαν και εγώ γνωριζόμαστε από την παιδική ηλικία, αλλά πραγματικά ο Χάρι και ο σύζυγός μου είναι φίλοι. Είναι πολύ ωραίο» πρόσθεσε.

Η περίοδος που ο Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έμειναν στον Καναδά έληξε αιφνιδίως τον Μάρτιο, όταν η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει στο Λος Άντζελες, γενέτειρα της Δούκισας του Σάσεξ.

Η Κάθριν ΜακΦι δήλωσε ότι η ίδια και ο σύζυγός της είναι ευτυχείς να βλέπουν το βασιλικό ζεύγος να ζει οπουδήποτε, αρκεί να είναι ευτυχισμένοι. «Θέλουμε να τους δούμε να καταλήγουν εκεί όπου αισθάνονται ασφαλείς και πιο ευτυχισμένοι» σχολίασε.