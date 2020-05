Πολιτική

Βίντεο - ντοκουμέντο: Τουρκικό σκάφος προκαλεί Έλληνες ψαράδες και Frontex στις Οινούσσες

Το σχοινί της έντασης συνεχίζει να τραβά η Τουρκία. Με επικίνδυνους ελιγμούς σκάφη της τουρκικής ακτοφυλακής προκαλούν Έλληνες και Frontex.

Το σχοινί της έντασης συνεχίζει να τραβά η Τουρκία αφού μετά τη στοχοποίηση του νησιωτικού συμπλέγματος των Οινουσσών από την τουρκική πολεμική αεροπορία με δεκάδες παραβιάσεις καθημερινά, σειρά είχε σήμερα η τουρκική ακτοφυλακή.

Το πρωί ψαράδες αλλά και μέλη της Frontex που περιπολούσαν στην περιοχή έγιναν μάρτυρες ενός ακόμη επεισοδίου της προκλητικότητας της γείτονος, που θέλησε να κάνει αισθητή την παρουσία της εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Όπως ανακοίνωσε το αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή, επικίνδυνους ελιγμούς σε βάρος περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, σκάφους της δύναμης Frontex αλλά και αλιευτικού, πραγματοποίησαν το πρωί εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της νήσου Παναγιάς Οινουσσών, δύο τουρκικές ακταιωροί.

Στο σημείο όπου εξελισσόταν το συμβάν απέπλευσαν ναυαγοσωστικό και περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Χίου ενώ οι τουρκικές ακταιωροί μετά από ώρα απομακρύνθηκαν προς τα τουρκικά παράλια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το αρχηγείο του ΛΣ-ΕΑ, η Λιμενική Αρχή Χίου ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για την ύπαρξη της τουρκικής ακταιωρού, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά νήσου Παναγιάς Οινουσσών, η οποία παρενοχλούσε σκάφος δύναμης FRONTEX που περιπολούσε στην περιοχή, καθώς και ελληνικό Αλιευτικό σκάφος.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα άμεσα στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή απέπλευσαν, ναυαγοσωστικό και περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Χίου, όπου καταπλέοντας εντόπισαν και δεύτερη τουρκική ακταιωρό. Οι τουρκικές ακταιωροί, καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων πραγματοποιούσαν διαρκώς επικίνδυνους ελιγμούς σε βάρος των σκαφών του Λιμενικού.

Σχολιάζοντας το περιστατικό ο εκπρόσωπος Τύπου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής πλοίαρχος Νίκος Λαγκαδιανός, σε δήλωσή του στο ΑΠΕ ΜΠΕ ανέφερε πως «περιστατικά σαν το σημερινό τείνουν να γίνουν καθημερινότητα στο ανατολικό Αιγαίο και δεν μας εκπλήσσουν, δεν μας πτοούν και τα αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα».

Προσθέτει ότι «το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις κλιμακούμενες προκλήσεις των τελευταίων μηνών στο ανατολικό Αιγαίο, αναβάθμισε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο τα μέτρα φύλαξης των θαλασσίων συνόρων της πατρίδας μας, ενισχύοντας τη δύναμή του τόσο σε μέσα όσο και σε στελεχιακό δυναμικό, με αποτέλεσμα την εξάλειψη των μεταναστευτικών ροών από θαλάσσης».

Ο πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος επισημαίνει εξάλλου, ότι «το γεγονός αυτό φαίνεται ότι έχει προκαλέσει αμηχανία και εκνευρισμό προς την τουρκική πλευρά και για το λόγο αυτό προβαίνουν σε ενέργειες που αντιβαίνουν σε κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου, όπως οι σημερινές παρενοχλήσεις στη Χίο».

