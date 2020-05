Κόσμος

Συναγερμός στο Τέξας: Ένοπλος σε αεροπορική βάση

Η βάση τέθηκε σε lockdown. Προειδοποίηση μέσω Facebook εξέδωσε ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός.

Η αεροπορική βάση του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας ανέφερε την παρουσία ενόπλου εν δράσει σε μία από τις πύλες της.

Η βάση βρίσκεται σε lockdown.

Συγκεκριμένα, ο Ναυτικός Αεροπορικός Σταθμός Corpus Christi, μια πιλοτική μονάδα εκπαίδευσης, που λειτουργεί από το 1941, εξέδωσε προειδοποίηση μέσω Facebook, προτρέποντας τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους.

«Η NAS Corpus Christi βρίσκεται πλέον σε κατάσταση lockdown» ανέφερε η σχετική ενημέρωση και συνέχισε: «Υπάρχει ένας ενεργός σκοπευτής κοντά στην Βόρεια Πύλη. Αν βρίσκεστε μέσα ή κοντά στη Βόρεια Πύλη, βγείτε και αποχωρήστε με ασφάλεια. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους και μακριά από παράθυρα».

Λίγη ώρα αργότερα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκε ο ένοπλος. Ενα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του Ναυτικού έχει τραυματισθεί.