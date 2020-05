Πολιτισμός

Σκέψεις για αναβολή των Όσκαρ... λόγω κορονοϊού

Η ξαφνική διακοπή της παραγωγής ταινιών και το κλείσιμο κινηματογράφων προκάλεσε χάος στο πρόγραμμα, με πολλές ταινίες να κυκλοφορούν μόνο στο διαδίκτυο.

Η 93η τελετή απονομής των Όσκαρ 2021 είναι πιθανό να αναβληθεί λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety.

Επικαλούμενο ανώνυμες πηγές της κινηματογραφικής βιομηχανίας, το Variety αναφέρει ότι η Εθνική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ εξετάζει την κατάσταση και ότι η απονομή των βραβείων Όσκαρ, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου 2021, πιθανότατα θα αναβληθεί. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις σε επίσημο επίπεδο.

Η ξαφνική διακοπή της παραγωγής ταινιών και το κλείσιμο κινηματογράφων προκάλεσε χάος στο πρόγραμμα των Όσκαρ, με πολλές ταινίες να κυκλοφορούν μόνο στο διαδίκτυο. Τον Απρίλιο, η Ακαδημία ανακοίνωσε προσωρινές αλλαγές στον κανονισμό αποδοχής υποψήφιων ταινιών, επιτρέποντας στα κινηματογραφικά έργα που έχασαν μια κινηματογραφική κυκλοφορία, να εξεταστούν για βραβεία.

Βάσει του προηγούμενου κανονισμού, οι ταινίες έπρεπε να προβληθούν στους κινηματογράφους για μια εβδομάδα πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, για να είναι επιλέξιμες. Η αναβολή της τελετής απονομής των κινηματογραφικών βραβείων μπορεί να σημαίνει ότι η προθεσμία για τις ταινίες που πληρούν τις προϋποθέσεις για υποψηφιότητες θα αλλάξει επίσης.

Ο πρόεδρος της Ακαδημίας, Ντέιβιντ Ρούμπιν, είπε στο Variety όταν ανακοινώθηκαν οι αλλαγές στον κανονισμό: «Είναι αδύνατο να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το τοπίο. Ξέρουμε ότι θέλουμε να τιμήσουμε την κινηματογραφική τέχνη, αλλά δεν ξέρουμε ποια ακριβώς μορφή θα πάρει αυτό».

Παρά την πτώση των ποσοστών τηλεθέασης, τα έσοδα από την τηλεοπτική μετάδοση της τελετής απονομής των Όσκαρ είναι υψηλά. Σύμφωνα με αναφορές, το ABC κατέβαλε 80 εκατομμύρια δολάρια το 2017 για τα δικαιώματα μετάδοσης.