Το πρόωρο μελτέμι θα κρατήσει τον υδράργυρο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Οδηγίες από τους ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Οι σημερινές βροχές και καταιγίδες, θα επηρεάσουν αύριο, κυρίως τις ανατολικότερες περιοχές της χώρας, με τις λιακάδες να επιστρέφουν στα δυτικά.

Πάντως, το πρόωρο μελτέμι, θα κρατήσει τον υδράργυρο σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή, ενώ στα βορειοδυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, μέχρι το μεσημέρι, ισχυρότερες στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Σποράδες και Εύβοια.

Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί στα βόρεια από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 12 έως 25 και νοτιότερα από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός την Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για Την καρπόκαψα στην καρυδιά.

Η πτήση της 1ης γενεάς του εντόμου βρίσκετε σε εξέλιξη, με τις συλλήψεις να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου των φερομονικών παγίδων.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δεδομένου ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχουν παρατηρηθεί ακόμη συλλήψεις.

Σε περίπτωση συλλήψεων και εφόσον οι καρποί έχουν αποκτήσει το σύνηθες μέγεθος έναρξης προσβολής (διάμετρος 1 εκατοστού), συστήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό.

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: