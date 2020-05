Πολιτική

Μητσοτάκης - Αναστασιάδης: Συζήτηση για τους Κύπριους φοιτητές στην Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ο πρωθυπουργός.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αντικείμενο της επικοινωνίας ήταν το αίτημα του κ. Αναστασιάδη για τη διευκόλυνση Ελληνοκύπριων φοιτητών που σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια, προκειμένου να έρθουν και να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους και τα εργαστηριακά μαθήματα που είχαν διακοπεί λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.



Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε θετικά στο αίτημα και συμφωνήθηκε τα αρμόδια υπουργεία να προβούν σε περαιτέρω συνεννοήσεις για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.