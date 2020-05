Πολιτική

Μεταναστευτικό: Οι ΗΠΑ πενταπλασίασαν την οικονομική ενίσχυση προς την Ελλάδα

Ο Αμερικανός Πρέσβης στην Αθήνα ενημέρωσε τηλεφωνικά τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργο Κουμουτσάκο.

Σε σημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργο Κουμουτσάκο, ο Αμερικανός Πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να διαθέσουν το ποσό των 2.350.000 δολαρίων για τις πρόσθετες ανάγκες που προκαλεί η πανδημία του COVID-19 στους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Πρόκειται για επιπλέον οικονομική ενίσχυση, που προστίθεται στις 600.000 δολάρια που είχαν ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου.

Ο κ. Κουμουτσάκος ευχαρίστησε τον Πρέσβη των ΗΠΑ για τη νέα αυτή χειρονομία στήριξης.