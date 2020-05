Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Ριβλίν: Κοινή δήλωση για τις σχέσεις Ελλάδας - Ισραήλ

Κοινή δήλωση των Προέδρων της Ελλάδας και του Ισραήλ με την ευκαιρία της 30ης επετείου από την εγκαθίδρυση πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών.

Τη συνέχιση της στενής συνεργασίας και του συντονισμού για την προώθηση της φιλίας και της εταιρικής σχέσης Ελλάδας-Ισραήλ, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία της ευρύτερης περιοχής, υπογραμμίζουν με κοινή τους δήλωση η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ρεουβέν Ριβλίν, με την ευκαιρία της 30ης επετείου από την εγκαθίδρυση πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ.

Η κ. Σακελλαροπούλου και ο Ισραηλινός ομόλογός της, επισημαίνουν ότι σήμερα «εορτάζουν από κοινού το παρελθόν, παρόν και μέλλον των διμερών μας σχέσεων» και σημειώνουν ότι πέραν των ισχυρών πολιτικών δεσμών, αυτή η σχέση έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς τομείς, όπως η Οικονομία, η Ενέργεια, ο Τουρισμός, η Άμυνα, η Τεχνολογία, ο Πολιτισμός, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην τριμερή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των ΗΠΑ, για την προαγωγή από κοινού της περιφερειακής ασφάλεια, της σταθερότητας και της ανάπτυξης.

Αναλυτικά στη δήλωσή τους η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ρεουβέν Ριβλίν αναφέρουν :

Σήμερα, 21η Μαΐου 2020, καθώς η Ελληνική Δημοκρατία και το Κράτος του Ισραήλ συμπληρώνουν 30 χρόνια εγκαθίδρυσης πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μας και ενδυνάμωσης των δεσμών μεταξύ των δύο λαών μας, η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και ο Πρόεδρος του Κράτους του Ισραήλ Reuven (Ruvi) Rivlin εορτάζουν από κοινού το παρελθόν, παρόν και μέλλον των διμερών μας σχέσεων.

Πέραν των ισχυρών πολιτικών δεσμών, αυτή η σχέση έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε πολλούς τομείς. Εργαζόμαστε από κοινού στους τομείς της οικονομίας, της άμυνας, της επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς επίσης και του πολιτισμού. Οι ομογενειακές μας κοινότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση γέφυρας φιλίας μεταξύ των χωρών μας. Το σχέδιο του αγωγού EastMed προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ και φέρνει τους γείτονές μας στην Ανατολική Μεσόγειο πιο κοντά. Ο τουρισμός φέρνει τις κοινωνίες μας ακόμη πιο κοντά, παρότι διαταράχθηκε με επώδυνο τρόπο εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

Αυτή η ισχυρή σχέση έχει αναπτυχθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια, τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο του τριμερούς σχήματος συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Με την ενίσχυση της συμμετοχής των ΗΠΑ, προάγουμε από κοινού την περιφερειακή ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη.

Καθώς η Ελληνική Δημοκρατία και το Κράτος του Ισραήλ υπογραμμίζουν αυτό το σημαντικό σημείο στις σχέσεις τους, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία και συντονισμό. Μαζί θα εργαστούμε για την προώθηση της φιλίας και της εταιρικής μας σχέσης, ενισχύοντας περαιτέρω τους μοναδικούς μας δεσμούς σε ένα ολοένα αυξανόμενο αριθμό τομέων κοινού ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία της ευρύτερης περιοχής μας».