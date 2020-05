Life

“Άγριες Μέλισσες”: Κρούσμα ενδοοικογενειακής βίας (εικόνες)

Θα καταφέρει η Βασούλα να ξεπεράσει τους φόβους της και να βοηθήσει την Ελένη; Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο.

Το θέμα της οικογενειακής βίας θίγει, μεταξύ άλλων, η δημοφιλής σειρά του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες”.

Η Βασούλα (Αλίνα Κοτσοβούλου) είναι μία γυναίκα που έχει πέσει θύμα οικογενειακής βίας. Γνωρίζει τη συμμετοχή του άνδρα της, του Λια, στην ομάδα που κατέστρεψε το βιός των αγροτών του Συνεταιρισμού στο Διαφάνι και θα προσπαθήσει στην αρχή να τον καλύψει, καθώς φοβάται ότι αν αποκαλύψει την αλήθεια θα υποστεί τόσο τη βία του άντρα της, όσο και την οργή του Δούκα.

Θα καταφέρει να ξεπεράσει τους φόβους της και να βοηθήσει την Ελένη ή όχι;

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Πέμπτης

Ο Κυπραίος περιμένει μια απάντηση από την Ελένη, η οποία δείχνει να διστάζει να δεχτεί. Ο Λάμπρος θέλει να την αποτρέψει αλλά εκείνη αφήνει ελπίδες στον Κυπραίο.

Ο Δούκας κάνει πρόταση συνεργασίας στον Τόλλια και θέλει να τον στηρίξει στις εκλογές που έρχονται. Ο Τόλλιας είναι αναποφάσιστος, ξέροντας πως έχει αντίπαλο υποψήφιο τον Προκόπη. Θα δεχτεί τα λεφτά του Δούκα;

Ο Βασταρδής προσπαθεί να εξηγήσει στη Θεοδοσία ότι ετοιμάζεται να πάρει διαζύγιο και να την πείσει για τα αισθήματά του, εκείνη όμως είναι ανένδοτη. Μέχρι πού είναι αποφασισμένος να φτάσει για να την κερδίσει;

Ο Μελέτης πιέζει τον Δημητράκη να παγιδεύσει τον Κλεομένη, εκείνος όμως καθυστερεί, προσπαθώντας να καταλάβει ποια είναι η αλήθεια. Ο Κλεομένης ανυποψίαστος αρχίζει ν’ ανοίγεται στον νεαρό ζωγράφο.

Η Ανέτ πλησιάζει τον Μελέτη για να δει αν έχει αληθινά αισθήματα για την Πηνελόπη αλλά η συζήτηση δεν πάει όπως περίμενε.

Ο Νικηφόρος αποκαλύπτει στην Ασημίνα το σχέδιό του για να βοηθήσει τον Μιλτιάδη και τον Συνεταιρισμό, ενώ ο Προύσαλης ανακρίνει τον Λια με τη βοήθεια της Δέσπως, προσπαθώντας να τον στριμώξει. Θα τον κάνει να ομολογήσει την ενοχή του;

Η Ελένη ζητάει από τον Δούκα να αποσύρει τη μήνυση κι εκείνος δέχεται να το κάνει εφόσον η Ελένη δώσει τα χωράφια της. Θα δεχτεί η Ελένη την πρόταση του Δούκα;