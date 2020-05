Κοινωνία

Στην φυλακή 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρες βιασμού

Προφυλακιστέος ο 29χρονος που κατηγορείται ότι προσπάθησε να βιάσει τρεις γυναίκες. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του. Οι καταγγελίες που οδήγησαν στην σύλληψή του.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στη 2η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, 29χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει μία γυναίκα και παρενόχλησε σεξουαλικά άλλες δύο στην περιοχή του Φράγματος Καλοχωρίου. Είχαν προηγηθεί καταγγελίες των τριών θυμάτων του και κατόπιν αναζητήσεων συνελήφθη την περασμένη Τρίτη από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Δέλτα.

Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνει δύο περιστατικά: το ένα αφορά κοπέλα την οποία κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να βιάσει κι ενώ εκείνη φαίνεται πως έκανε τζόκινγκ στην περιοχή. Χάρη στην έγκαιρη αντίδρασή της όμως κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο. Η άλλη περίπτωση αφορά δύο φίλες τις οποίες φέρεται να πλησίασε κάνοντας χειρονομίες σεξουαλικού περιεχομένου.

Όπως διαπιστώθηκε ο 29χρονος, Ιρακινός υπήκοος και πατέρας τριών παιδιών, είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα, όταν 24χρονη τον κατήγγειλε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, πράξη που έλαβε χώρα κοντά στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφωρο από το οποίο πήρε την νόμιμη αναβολή που δικαιούται και αφέθηκε ελεύθερος. Στη δίκη έπειτα από λίγες μέρες δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο και καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή.

Για τις πράξεις που του καταλογίζονται στο Καλοχώρι η εισαγγελέας τού απήγγειλε ποινική δίωξη για απόπειρα βιασμού, σωματική βλάβη, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και κλοπή (του κινητού τηλεφώνου από μία εκ των γυναικών που τον κατήγγειλαν) ενώ τον παρέπεμψε σε τακτική ανακρίτρια.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε το κατηγορητήριο, λέγοντας ότι δεν είναι το πρόσωπο που τέλεσε τις πράξεις. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα πήρε το δρόμο για τις φυλακές.