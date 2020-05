Πολιτική

Μητσοτάκης – Νετανιάχου: Ο τουρισμός στο επίκεντρο τηλεδιάσκεψης

Τη σημαντική στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ επιβεβαίωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από τη σύναψη πλήρων διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο κ. Νετανιάχου εξήρε τη σημαντική πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη καθώς, όπως ανέφερε, το μεγάλο βήμα της αναβάθμισης των διμερών σχέσεων πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή του.

Οι δύο ηγέτες, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκαν στη συνεργασία των δύο χωρών σε σημαντικούς τομείς αλλά και την επέκταση αυτής της πολύπλευρης σχέσης σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ασφάλεια και η άμυνα, η καινοτομία, η ενέργεια, το εμπόριο και ο πολιτισμός.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα του τουρισμού, όπου ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι προσβλέπει σε αύξηση του αριθμού επισκεπτών από το Ισραήλ, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας στις 15 Ιουνίου.

Ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες, σημείωσε ότι έχει διαπιστώσει τεράστιο ενδιαφέρον από την πλευρά ισραηλινών πολιτών για διακοπές στην Ελλάδα, ενώ έχει ακούσει σε ενημερωτικές εκπομπές να διερωτώνται πότε θα μπορέσουν να αναχωρήσουν για τα ελληνικά νησιά και άλλες περιοχές της χώρας μας.

Προσέθεσε ότι, σε πρώτη φάση, το Ισραήλ επιθυμεί την επανέναρξη πτήσεων και τουριστικών συνδέσεων με χώρες που βρίσκονται σε παραπλήσια επιδημιολογική κατάσταση με το ίδιο, και η Ελλάδα είναι η πλέον προφανής περίπτωση. Ανέφερε πως η κυβέρνησή του εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση και εξέφρασε την ελπίδα ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί γρήγορα.

Το Ισραήλ συμμετέχει μαζί με την Ελλάδα, στο Smart Covid Management Group, την ομάδα κρατών που αντιμετώπισαν με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας Covid-19.

Ο πρωθυπουργός απηύθυνε πρόσκληση στον Ισραηλινό ομόλογό του να επισκεφθεί κι αυτός τη χώρα μας, ενώ ο κ. Νετανιάχου σχολίασε ότι κατά το τελευταίο ταξίδι του στην Αθήνα έμαθε ότι κάθε χρόνο επισκέπτονται την Ελλάδα σχεδόν 1 εκατομμύριο Ισραηλινοί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης αποδέχτηκε πρόσκληση του πρωθυπουργού του Ισραήλ για τη σύγκληση του Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών το συντομότερο δυνατό, καθώς κοινή πρόθεση είναι η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.