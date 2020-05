Κόσμος

Αφρική: Πέθανε νεογέννητο από κορονοϊό

Νεογνό, μόλις δύο ημερών, από την Νότια Αφρική το νεότερο θύμα του ιού.

Ένα νεογνό μόλις δύο ημερών πέθανε από την Covid-19, τη νόσο που προκαλεί ο κορονοϊός, στη Νότια Αφρική και έγινε έτσι ένα από τα μικρότερα ηλικιακά θύματα της νόσου, αναφέρει σήμερα το BBC στην ιστοσελίδα του.

Η μητέρα του είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό και στη συνέχεια βρέθηκε και το νεογνό, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας.

Το νεογνό γεννήθηκε πρόωρα και χρειαζόταν αναπνευστήρα, πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο αριθμός των νεκρών από την Covid-19 στη χώρα ανήλθε σε 339 και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε 18.003.

Το νεογνό γεννήθηκε με βραδυκαρδία και ο ιατροδικαστής κατέγραψε ως κύρια αιτία θανάτου την οξεία υποξική - ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, γνωστή και ως περιγεννητική ασφυξία, που σημαίνει ότι ο εγκέφαλος δεν αιματώνεται ούτε οξυγονώνεται επαρκώς, ενώ ο Covid-19 καταγράφηκε ως δευτερεύουσα αιτία θανάτου.

Άλλα νεαρά θύματα της νόσου περιλαμβάνουν ένα τρίχρονο παιδί που πέθανε στις 5 Μάϊου στη Βρετανία. Σε αυτή την περίπτωση η μητέρα και το παιδί είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό μετά τη γέννα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το νεογνό είναι ένα από τα 27 θύματα της νόσου που καταγράφηκαν στη Νότια Αφρική το τελευταίο 24ωρο.