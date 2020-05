Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Τα 24 δις υπάρχουν μόνο στα όνειρα του κ. Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για «δημιουργική λογιστική» κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για «δημιουργική λογιστική» κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα στήριξης 24 δισ. ευρώ «υπάρχουν μόνο στα όνειρα του κ. Μητσοτάκη».

«Ο κ. Μητσοτάκης με το χθεσινό του διάγγελμα ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό του σε δημιουργική λογιστική, κάνοντας λόγο για μέτρα ύψους 24 δισ. ευρώ», σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση σε σημερινή ανακοίνωσή της.

«Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει 14 δισ. δημοσιονομικά μέτρα, η κυβέρνηση μιλάει για ανύπαρκτα λεφτόδεντρα. Όταν ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει μέτρα 24 δισ., είναι συνεπής και μετρημένος πολιτικός», προσθέτει. «Ωστόσο, τα μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα, που έχει νομοθετήσει μέχρι και τα τέλη Μαΐου και δεν αφορούν δάνεια, δεν ξεπερνούν τα 6,4 δισ. ευρώ, ενώ τα όσα εξήγγειλε χθες προσθέτουν στο αρχικό πακέτο μόλις 2,1 δισ. ευρώ. Επομένως, τα πραγματικά δημοσιονομικά μέτρα της κυβέρνησης από την αρχή της κρίσης μέχρι και τον Οκτώβρη του 2020 ανέρχονται σε 8,5 δισ. ευρώ», σημειώνει παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πώς φτάνει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στα 24 δισ. ευρώ τα οποία, όπως προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία, υπάρχουν μόνο στα όνειρά του;», συνεχίζει η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου σημειώνεται: «Προσθέτει στα 8,5 δισ. ευρώ τα 2 δισ. της επιστρεπτέας προκαταβολής, η οποία, ακριβώς επειδή είναι επιστρεπτέα, σημαίνει ότι είναι δάνειο και όχι πραγματική ενίσχυση. Κι αυτό για όσες επιχειρήσεις καταφέρουν ή επιλέξουν τελικά να τη λάβουν. Προσθέτει επίσης εγγυήσεις αλλά και αναβολές πληρωμών συνολικού ύψους 3,5 δισ. ευρώ για να φτάσει τα 14 δισ. ευρώ, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως λέει και ο όρος, είναι απλώς αναβολές, δηλαδή μεταχρονολόγηση πληρωμών”.

«Όμως, το μεγαλύτερο θράσος είναι το άλμα από τα 14 στα 20 δισ. ευρώ. Εκεί, η κυβέρνηση, για να θολώσει τα νερά, αθροίζει ως δημοσιονομικό μέτρο την “προστιθέμενη αξία” των μέτρων στην οικονομία. Ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή ισχυρίζεται ότι ενώ δίνει 14 δισ. ευρώ, θα είναι σαν να έχει δώσει 20 δισ. ευρώ. Και για τα υπόλοιπα 4 δισ. που υπολείπονται των δήθεν 24 δισ. ευρώ, παρέπεμψε σε κάποια απροσδιόριστη, μελλοντική παρέμβαση», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει: «Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός έλεγε 0+0=14. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το πήγε ένα βήμα παρακάτω: 14+0=24».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισυνάπτει και σχετικό πίνακα: