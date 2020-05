Κοινωνία

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ζητούν οι δικηγόροι

Τι αναφέρουν σε επιστολή που έστειλαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως συνέπεια και της πανδημίας.

Επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε σήμερα ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, Δημήτρης Βερβεσός, εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, με την οποία ζητεί συνάντηση μαζί του, προκειμένου να παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κλάδος λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι οι δικηγόροι ανήκουν στους πλέον πληττόμενους κλάδους από την πανδημία, λόγω και της μερικής αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, κάτι που έχει επιφέρει στην πραγματικότητα παύση της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αξιότιµε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, όπως είναι προφανές, έχει προκαλέσει ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

Οι δικηγόροι, τους οποίους εκπροσωπούμε, ανήκουν στους πλέον πληττόμενους κλάδους από την πανδημία, αφού η αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων αλλά και υπηρεσιών που συνδέονται άρρηκτα µε την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος έχει οδηγήσει σε ουσιαστική παύση της άσκησης του επαγγέλματος τους πλέον των τριών μηνών. Ακόμη και σήμερα, το σύνολο σχεδόν των δικαστηριακών διαδικασιών παραµένει σε αναστολή.

Η Συντονιστική Επιτροπή των ?ικηγορικών Συλλόγων της χώρας, ενόψει της δρομολογηθείσας σταδιακής επαναφοράς στη νέα κανονικότητα, από 1-6-2020, ζητά άμεσα συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δικηγορικός κλάδος, ως συνέπεια και της πανδημίας και να αναζητήσει μαζί σας ρεαλιστικές και λυσιτελείς λύσεις.»